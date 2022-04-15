Одна из самых бюджетных и вкусных круп – именно булгур. Из него можно готовить супы, голубцы, а. также просто каши с зажаркой.

Диетолог Светлана Фус объяснила в Facebook, чем полезен булгур и как его правильно и с чем есть, чтобы он был еще полезнее.

"В 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность – 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно в 3 раза меньше", – объясняет диетолог.

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Фус добавила, что в это крупе больше питательных веществ и витаминов, если ее сравнить с манкой, кус-кусом и многими другими популярными крупами. Булгур содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, включая фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний. ⠀

Диетолог рассказала, что вареный булгур переваривается медленнее и дольше, этим создает ощущение сытости.

Гликемический индекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 единиц

С чем есть булгур, чтобы он был полезным

Чтобы улучшить вкус каши, можно просто добавить ягоды, фрукты или зелень. Традиционное блюдо из булгура – салат -табуле, который очень просто готовится. Вам стоит всего лишь соединить холодную вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом.

Стоит отметить, что главное преимущество приготовления блюд из булгура то, что даже при длительной варке он не разваривается до кашеобразного состояния и не теряет формы.

Когда лучше есть булгур

Диетолог советует есть булгур на обед и даже на ужин, потому как такая каша будет менее калорийной, чем например, овощи и фрукты, которые стоит есть в первую половину дня.

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