Светлана Фус

⁣⁣Для приготовления крупы пшеничные зерна пропаривают, затем высушивают на солнце, очищают от оболочек и измельчают до нужного размера. В 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность – 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно в 3 раза меньше. ⁣⁣

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Оскільки при виробництві булгура в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів в порівнянні з манкою, кус-кусом і багатьма іншими популярними крупами. Булгур містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.⁣⁣

Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом. Глікемічний індекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 одиниць.

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Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти або зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційне блюдо з булгура-табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.

Одна з переваг приготування страв з булгура – навіть при тривалому варінні він не розварюється до кашоподібного стану і не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.⁣⁣⠀

Булгур – поживна крупа, яка вносить різноманітність в харчування. І пам’ятайте, що є ще багато гідних ЗЕРНОВИХ каш: перловка, просо, гречка, вівсянка та інші.⁣⁣⠀⁣

Нагадаю, що булгур, як і інші каші, це, в першу чергу, вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи краще їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи і, найголовніше, не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це лише частково вірно. Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи-солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі. Саме їх потрібно вживати в першій половині дня. А ось невелика кількість такої каші, як булгур, з’їсти на вечерю можна.

Любите булгур?