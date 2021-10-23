Чем полезен гранат и как интересно его приготовить: советы экспертов

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Чем полезен гранат и как интересно его приготовить: советы экспертов

Гранат не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Чаще всего из этого продукта пьют именно сок, ведь он продается в магазинах всегда, независимо от сезона. Но лучше употреблять свежий гранат и готовить из него различные блюда.

О полезных свойствах граната рассказал врач-андролог Александр Баценко. Материал опубликован на странице в Instagram.

Полезные свойства граната

По словам эксперта гранат:

  • улучшает память

  • помогает бороться с раком

  • уменьшает воспаление

  • поддерживает здоровье сердца

  • гранатовый сок содержит высокую концентрацию антиоксидантов

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Гранатовый салат от __delicious _._ food_. Опубликовано на странице в Instagram.

Гранат в салате

Ингредиенты:

  • Твердый сыр – 200 г

  • Гранат – 1 шт

  • Лук – 1 шт

  • Куриные сердца, пупы – 0,5 кг

Заправка:

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами и замариновать по таким пропорциям: 3 столовые ложки уксуса, 200 миллилитров кипяченой воды, 2 столовые ложки сахара.

  2. Пупы и сердца отварить до готовности.

  3. Нарезать соломкой.

  4. Гранат почистить.

  5. Сыр нарезать брусочками.

  6. Соединить все ингредиенты и заправить.

Гранатовый соус от dariyaborysenko. Опубликовано на странице в Instagram.

Гранатовый сок

Ингредиенты:

  • Зерна 1 граната среднего размера

  • Вино красное полу-сладкое (можно заменить на наливку) – 100 мл

  • Соль – щепотка

  • Сахар – 1,5 ст ложки

  • Мед – 1,5 ст ложки (если нет меда тем больше сахара)

  • Крахмал – 1 ч.л

  • Сок – 1 ст.л

  • Базилик сушеный – щепотка

Способ приготовления:

  1. Выжать сок из зерен граната.

  2. Косточки отделить.

  3. Сок и вино смешать, разделить на 2/6.

  4. Большее количество смеси поставить на маленький огонь, добавить все ингредиенты кроме крахмала, периодически помешивать.

  5. В меньшем количестве жидкости (сока и вина) размешать крахмал.

  6. После закипания добавить смесь с крахмалом и активно размешивать, подождать пока смесь загустеет

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