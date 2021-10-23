Чем полезен гранат и как интересно его приготовить: советы экспертов

Гранат не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Чаще всего из этого продукта пьют именно сок, ведь он продается в магазинах всегда, независимо от сезона. Но лучше употреблять свежий гранат и готовить из него различные блюда.

О полезных свойствах граната рассказал врач-андролог Александр Баценко. Материал опубликован на странице в Instagram.

По словам эксперта гранат:

улучшает память

помогает бороться с раком

уменьшает воспаление

поддерживает здоровье сердца

гранатовый сок содержит высокую концентрацию антиоксидантов

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Гранатовый салат от __delicious _._ food_. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Твердый сыр – 200 г

Гранат – 1 шт

Лук – 1 шт

Куриные сердца, пупы – 0,5 кг

Заправка:

Майонез

Сок лимона

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами и замариновать по таким пропорциям: 3 столовые ложки уксуса, 200 миллилитров кипяченой воды, 2 столовые ложки сахара. Пупы и сердца отварить до готовности. Нарезать соломкой. Гранат почистить. Сыр нарезать брусочками. Соединить все ингредиенты и заправить.

Гранатовый соус от dariyaborysenko. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Зерна 1 граната среднего размера

Вино красное полу-сладкое (можно заменить на наливку) – 100 мл

Соль – щепотка

Сахар – 1,5 ст ложки

Мед – 1,5 ст ложки (если нет меда тем больше сахара)

Крахмал – 1 ч.л

Сок – 1 ст.л

Базилик сушеный – щепотка

Способ приготовления: