Чем полезен гранат и как интересно его приготовить: советы экспертов
Гранат не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Чаще всего из этого продукта пьют именно сок, ведь он продается в магазинах всегда, независимо от сезона. Но лучше употреблять свежий гранат и готовить из него различные блюда.
О полезных свойствах граната рассказал врач-андролог Александр Баценко. Материал опубликован на странице в Instagram.
По словам эксперта гранат:
улучшает память
помогает бороться с раком
уменьшает воспаление
поддерживает здоровье сердца
гранатовый сок содержит высокую концентрацию антиоксидантов
Гранатовый салат от __delicious _._ food_. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Твердый сыр – 200 г
Гранат – 1 шт
Лук – 1 шт
Куриные сердца, пупы – 0,5 кг
Заправка:
Сок лимона
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Лук нарезать полукольцами и замариновать по таким пропорциям: 3 столовые ложки уксуса, 200 миллилитров кипяченой воды, 2 столовые ложки сахара.
Пупы и сердца отварить до готовности.
Нарезать соломкой.
Гранат почистить.
Сыр нарезать брусочками.
Соединить все ингредиенты и заправить.
Гранатовый соус от dariyaborysenko. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
Зерна 1 граната среднего размера
Вино красное полу-сладкое (можно заменить на наливку) – 100 мл
Соль – щепотка
Сахар – 1,5 ст ложки
Мед – 1,5 ст ложки (если нет меда тем больше сахара)
Крахмал – 1 ч.л
Сок – 1 ст.л
Базилик сушеный – щепотка
Способ приготовления:
Выжать сок из зерен граната.
Косточки отделить.
Сок и вино смешать, разделить на 2/6.
Большее количество смеси поставить на маленький огонь, добавить все ингредиенты кроме крахмала, периодически помешивать.
В меньшем количестве жидкости (сока и вина) размешать крахмал.
После закипания добавить смесь с крахмалом и активно размешивать, подождать пока смесь загустеет