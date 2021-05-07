Чем полезна зелень и сколько нужно съедать за день: рекомендации экспертов

Если вы хотите снизить риск сердечных заболеваний и улучшить в целом состояние здоровья, вам просто необходимо "включить" в свой ежедневный рацион – шпинат, капусту, укроп, базилик, рукколу и разную зелень на ваш вкус.

Ученые утверждают, что ежедневное употребление зелени даже может предотвратить рак, а также многие другие опасные заболевания, передает Еatthis.

1. Листовая зелень может уменьшить воспаление в организме

Шпинат может оказывать противовоспалительное действие на организм. Источник: pexels.com

Эксперты утверждают, что если вы потребляете достаточное количество шпината, сульфохиновоза может оказывать противовоспалительное действие на организм. В то же время, листовая зелень может вызывать вздутие, поэтому лучше ее употреблять в меру.

2. Снизит риск сердечных заболеваний

Зелень снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Источник: pexels.com

Ежедневноеупотребление зелени значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что согласно исследованиям было доказано, что люди, которые регулярно употребляли зелень – имели низкое систолическое артериальное давление и риск сердечных заболеваний был на 12-26%, чем у людей которые не употребляли зелень.

3. Зелень может улучшить вашу мышечную силу

Зелень полезная для всех. Источник: pexels.com

Пожилым людям обязательно нужно есть зелень, она даст мышцам топливо, необходимое для сохранения сил. Ее можно сочетать с нежирным белком, таким как курица или даже с другим растительным белком, например черной фасолью.

4. Снизить риск рака

Микрозелень богата антиоксидантами. Источник: pexels.com

Микрозелень – небольшая незрелая зелень, которую получают из семян, из которых растут как овощи, так и травы, она может содержать в 40 раз больше питательных веществ по сравнению с их взрослыми аналогами. Они также богаты антиоксидантами, называемыми полифенолами, и могут снизить риск различных видов рака. Поэтому ее нужно употреблять каждый день, по возможности.

Стоит отметить, что зелень в любом виде, как свежую, так и сушеную можно добавить в любые блюда, даже десерты и напитки.

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