Сезон баклажанов в разгаре. Из этого овоща можно сделать совершенно разные блюда и консервацию. Поэтому пока плоды молодые – обязательно добавьте их в свой рацион, ведь они содержат много полезных компонентов.

О пользе баклажанов рассказала нутрициолог Ирина Наконечная (Iryna Nakonehna) на своей странице в Facebook. Также эксперт заметила, кому такой продукт нужно употреблять осторожно.

Полезные свойства баклажанов

Родиной баклажанов является Индия. Полторы тысячи лет назад дикий баклажан был окультурен и постепенно завоевал благосклонность разных стран мира. Самым распространенным и вкусным видом является баклажан с темно-фиолетовой кожицей.

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Для приготовления выбирать нужно молодые плоды и не только потому, что они вкуснее. В баклажане есть такое вещество как соланин, но оно полезное в небольшом количестве. Именно соланин придает плодам немного горький вкус. А в перезрелом плоде солонина слишком много, что может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода.

Спелые овощи содержат клетчатку и органические кислоты, пектин. Кроме того, они богаты разными витаминами. Это, в первую очередь, витамины A, P, C, все витамины группы B. Но этим набор не ограничивается. Баклажан содержит разнообразные дубильные вещества, натуральные сахара, белки и жиры. В баклажанах находятся кальций и магний, калий и фосфор, натрий и железо, марганец и медь, также цинк, алюминий и кобальт.

Баклажаны рекомендуют употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и людям, которые хотят похудеть, ведь они имеют всего 24 ккал в сыром виде.

Нюансы с употреблением баклажанов

Баклажан – это овощ с высоким содержанием гистамина, поэтому в рацион детей его следует вводить по принципу введения аллергенов, то есть постепенно.

Не рекомендуется употреблять баклажаны людям с заболеваниями ЖКТ в период обострения.

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