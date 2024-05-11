Сладкие свежие перцы добавляют в разнообразные салаты, а также в яичницу. Но из такого овоща можно приготовить вкуснейшее самостоятельное блюдо. Очень удачной идеей будет перцы нафаршировать сытной начинкой и запечь.

Идея приготовления вкусного фаршированного фаршем перца опубликована на странице фудблогера Ирины с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Блюда получается в меру жирной и очень сочной.

Способ приготовления вкусных фаршированных перцев:

Видео дня

1. Для начинки к фаршу добавить нарезанный квадратиками сыр.

2. Засыпать кус-кус.

3. Посолить, добавить паприку.

4. Все перемешать руками.

5. С перцев срезать шапочки.

6. Очистить середину.

7. Выложить мясную начинку.

8. Для соуса в томатное пюре выжмите несколько зубчиков чеснока.

9. Добавить немного воды.

10. Всё хорошо перемешать. Можно добавить еще 1-2 ложки сметаны.

11. Перцы выложить в форму для запекания.

12. Добавить заливки.

13. Отправить запекаться при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: