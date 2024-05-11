Чем вкусно и дешево нафаршировать перцы: всего 10 минут приготовления и в духовку
Сладкие свежие перцы добавляют в разнообразные салаты, а также в яичницу. Но из такого овоща можно приготовить вкуснейшее самостоятельное блюдо. Очень удачной идеей будет перцы нафаршировать сытной начинкой и запечь.
Идея приготовления вкусного фаршированного фаршем перца опубликована на странице фудблогера Ирины с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Блюда получается в меру жирной и очень сочной.
Способ приготовления вкусных фаршированных перцев:
1. Для начинки к фаршу добавить нарезанный квадратиками сыр.
2. Засыпать кус-кус.
3. Посолить, добавить паприку.
4. Все перемешать руками.
5. С перцев срезать шапочки.
6. Очистить середину.
7. Выложить мясную начинку.
8. Для соуса в томатное пюре выжмите несколько зубчиков чеснока.
9. Добавить немного воды.
10. Всё хорошо перемешать. Можно добавить еще 1-2 ложки сметаны.
11. Перцы выложить в форму для запекания.
12. Добавить заливки.
13. Отправить запекаться при температуре 180 градусов.
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