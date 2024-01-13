Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда
Вместо пюре с котлетами на ужин можно приготовить фаршированный картофель. Это будет гораздо проще, потому что не нужно возиться с формированием изделий из фарша и переминать картофель. Вы сочетаете продукты, кладете их в кастрюлю, ставите тушиться и занимаетесь своими делами.
Идея приготовления сытного фаршированного картофеля с фаршем опубликована на странице нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Порция выходит большая – хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- картофель
- фарш
- лук
- морковь
- томатная паста
- специи
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить специи, соль.
2. Картофель очистить, вырезать спираль ножиком для фаршированного картофеля.
3. Поджарить лук, морковь.
4. Добавить воду и протушить.
5. К луку и моркови добавить томатную пасту, можно разбавить с водой. Количество пасты будет зависеть от количества картофеля.
6. Залить картофель.
7. Еще немного добавить воды в уровень картофеля.
8. Тушить 1-1,5 часа.
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