Вместо пюре с котлетами на ужин можно приготовить фаршированный картофель. Это будет гораздо проще, потому что не нужно возиться с формированием изделий из фарша и переминать картофель. Вы сочетаете продукты, кладете их в кастрюлю, ставите тушиться и занимаетесь своими делами.

Идея приготовления сытного фаршированного картофеля с фаршем опубликована на странице нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Порция выходит большая – хватит на всю семью.

Ингредиенты:

картофель

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фарш

лук

морковь

томатная паста

специи

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить специи, соль.

2. Картофель очистить, вырезать спираль ножиком для фаршированного картофеля.

3. Поджарить лук, морковь.

4. Добавить воду и протушить.

5. К луку и моркови добавить томатную пасту, можно разбавить с водой. Количество пасты будет зависеть от количества картофеля.

6. Залить картофель.

7. Еще немного добавить воды в уровень картофеля.

8. Тушить 1-1,5 часа.

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