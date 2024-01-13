Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

Вместо пюре с котлетами на ужин можно приготовить фаршированный картофель. Это будет гораздо проще, потому что не нужно возиться с формированием изделий из фарша и переминать картофель. Вы сочетаете продукты, кладете их в кастрюлю, ставите тушиться и занимаетесь своими делами.

Идея приготовления сытного фаршированного картофеля с фаршем опубликована на странице нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Порция выходит большая – хватит на всю семью.

Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

Ингредиенты:

  • картофель
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  • фарш
  • лук
  • морковь
  • томатная паста
  • специи

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

1. К фаршу добавить специи, соль.

2. Картофель очистить, вырезать спираль ножиком для фаршированного картофеля.

Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

3. Поджарить лук, морковь.

4. Добавить воду и протушить.

Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

5. К луку и моркови добавить томатную пасту, можно разбавить с водой. Количество пасты будет зависеть от количества картофеля.

6. Залить картофель.

Чем вкусно нафаршировать картофель на ужин: идея сытного и быстрого блюда

7. Еще немного добавить воды в уровень картофеля.

8. Тушить 1-1,5 часа.

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