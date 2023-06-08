Сезонные овощи – это идеальное основание для легких и питательных закусок. Цуккини можно нафаршировать вкусной начинкой с сыром, чесноком и зеленью, Блюда запекается в духовке, поэтому это будет значительно полезнее кабачков, которые мы привыкли жарить в кляре.

Идея приготовления фаршированных цуккини опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Сверху выходит вкусная золотистая корочка.

Ингредиенты:

цуккини – 3 шт (1 кг)

фелата или фета – 100 г

пармезан или грана-подано – 50 г

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томаты коктейльные – 4-5 шт или 1 среднего размера

петрушка – небольшой пучок

греческий йогурт – 8-10% жирности – 100 г

чеснок – 2 зубчика

специи (орегано 1 ст.л, сушеный чеснок 1 ч.л и немного черного молотого перца)

по желанию 30-40 г моцареллы, чтобы посыпать сверху для корочки

Способ приготовления:

1. Смешиваем фету, натертый пармезан, нарезанные томаты, петрушку, греческий йогурт, натертый чеснок и специи.

2. Цуккини разрезаем пополам и с помощью ложки убираем мякоть.

4. Мякоть измельчаем и добавляем в творожную смесь.

5. Начиняем смесью цуккини, кладем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут.

6. За 15-20 минут до готовности можно посыпать натертой моцареллой для золотистой корочки.

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