Чем вкусно нафаршировать цуккини: вкуснее кабачков
Сезонные овощи – это идеальное основание для легких и питательных закусок. Цуккини можно нафаршировать вкусной начинкой с сыром, чесноком и зеленью, Блюда запекается в духовке, поэтому это будет значительно полезнее кабачков, которые мы привыкли жарить в кляре.
Идея приготовления фаршированных цуккини опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Сверху выходит вкусная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- цуккини – 3 шт (1 кг)
- фелата или фета – 100 г
- пармезан или грана-подано – 50 г
- томаты коктейльные – 4-5 шт или 1 среднего размера
- петрушка – небольшой пучок
- греческий йогурт – 8-10% жирности – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- специи (орегано 1 ст.л, сушеный чеснок 1 ч.л и немного черного молотого перца)
- по желанию 30-40 г моцареллы, чтобы посыпать сверху для корочки
Способ приготовления:
1. Смешиваем фету, натертый пармезан, нарезанные томаты, петрушку, греческий йогурт, натертый чеснок и специи.
2. Цуккини разрезаем пополам и с помощью ложки убираем мякоть.
4. Мякоть измельчаем и добавляем в творожную смесь.
5. Начиняем смесью цуккини, кладем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут.
6. За 15-20 минут до готовности можно посыпать натертой моцареллой для золотистой корочки.
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