Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху

На Пасху всегда отваривают много яиц. Их нужно покрасить, а также добавить в разные салаты. Также, этот продукт можно использовать для фарширования. Стоит лишь объединить в начинках излюбленные компоненты и нафаршировать такой массой половинки. Закуска достаточно простая, бюджетная и быстро готовится.

Идеи трех оригинальных начинок для яиц опубликованы на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху

Первая начинка:

  • желтки
  • авокадо
  • зеленый/синий лук
  • майонез
  • соль
  • перец

Вторая начинка:

Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху
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  • желтки
  • вяленые помидоры
  • сыр фета
  • майонез
  • соль
  • перец

Третья начинка:

Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху
  • желтки
  • тунец консервированный
  • укроп
  • майонез (если нужно)
  • соль
  • перец

Способ яиц с начинками:

Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху

1. Для каждой начинки все составляющие (некоторые нужно мелко нарезать) соединить.

2. Добавить майонез, соль, перец, перемешать.

Чем вкусно нафаршировать яйца: идея закуски на Пасху

3. Нафаршировать начинками половинки яиц.

4. Сверху посыпать зеленью, микрогрином или по вашему вкусу.

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