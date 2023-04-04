На Пасху всегда отваривают много яиц. Их нужно покрасить, а также добавить в разные салаты. Также, этот продукт можно использовать для фарширования. Стоит лишь объединить в начинках излюбленные компоненты и нафаршировать такой массой половинки. Закуска достаточно простая, бюджетная и быстро готовится.

Идеи трех оригинальных начинок для яиц опубликованы на странице фудблогера Екатерины Кудляк (recepty_przepisy) в Instagram.

Первая начинка:

желтки

авокадо

зеленый/синий лук

майонез

соль

перец

Вторая начинка:

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желтки

вяленые помидоры

сыр фета

майонез

соль

перец

Третья начинка:

желтки

тунец консервированный

укроп

майонез (если нужно)

соль

перец

Способ яиц с начинками:

1. Для каждой начинки все составляющие (некоторые нужно мелко нарезать) соединить.

2. Добавить майонез, соль, перец, перемешать.

3. Нафаршировать начинками половинки яиц.

4. Сверху посыпать зеленью, микрогрином или по вашему вкусу.

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