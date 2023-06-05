Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

Для того, чтобы сырная запеканка держала форму и получалась пышной, в массу добавляют муку. Но полезным такое блюдо уже назвать сложно. Поэтому компонент можно заменить. Прекрасно скрепит между собой все компоненты небольшое количество крахмала.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Сверху на запеканке образуется аппетитная золотистая корочка.

Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

Ингредиенты:

  • сыр – 400 г
  • яйца – 2 шт.
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  • сахар – 70 г
  • разрыхлитель – 0.5 ч.л.
  • ванильного экстракта/ванильный сахар – 1 ч.л.
  • сливки 15% – 100 мл.
  • крахмал – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

1. Сочетаем все ингредиенты.

2. Взбиваем блендером до однородной консистенции (в массе не должно быть комочков).

Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

3. Переливаем массу в форму для запекания.

4. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 45-55 минут. Время выпекания может быть больше/меньше, ориентируйтесь по золотистой корочке.

Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

5. Готовую запеканку достаем, охлаждаем и отправляем в холодильник до стабилизации.

Чем заменить муку в сырной запекане: получается вкусной и полезной

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