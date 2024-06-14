Чем заменить муку в сырной запеканцы: сделайте блюдо полезнее
Мука в запеканцы скрепляет творожную массу, делает ее однородной. Но именно из-за этого ингредиента выпечка получается очень калорийной. Поэтому муку можно заменить.
Идея приготовления полезной сырной запеканки без муки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Елены Московченко ( moskovchenkoalena ) в Instagram. В качестве скрепляющего ингредиента добавьте кукурузный крахмал.
Ингредиенты:
- сыр (жирный домашний) – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 50 г (можно добавлять по вкусу)
- сливки домашние жирные – 1 ст.л.
- крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- молоко – 100 мл.
- цедра лайма – 1 шт (можно заменить лимоном или апельсином)
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты, помимо цедры, отправить в блендер.
2. Взбить массу в кремовую текстуру.
3. Добавляем цедру и перемешаем.
4. Вылить смесь в форму для выпечки.
5. Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа.
6. Дать запеканцы полностью остыть.
7. Подавать с ягодами и сметаной.
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