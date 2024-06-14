Мука в запеканцы скрепляет творожную массу, делает ее однородной. Но именно из-за этого ингредиента выпечка получается очень калорийной. Поэтому муку можно заменить.

Идея приготовления полезной сырной запеканки без муки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Елены Московченко ( moskovchenkoalena ) в Instagram. В качестве скрепляющего ингредиента добавьте кукурузный крахмал.

Ингредиенты:

сыр (жирный домашний) – 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 50 г (можно добавлять по вкусу)

сливки домашние жирные – 1 ст.л.

крахмал кукурузный – 2 ст.л.

соль – щепотка

молоко – 100 мл.

цедра лайма – 1 шт (можно заменить лимоном или апельсином)

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты, помимо цедры, отправить в блендер.

2. Взбить массу в кремовую текстуру.

3. Добавляем цедру и перемешаем.

4. Вылить смесь в форму для выпечки.

5. Выпекать при температуре 180 градусов в течение часа.

6. Дать запеканцы полностью остыть.

7. Подавать с ягодами и сметаной.

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