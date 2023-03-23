Чем заменить мясо в борще: блюдо можно есть в пост
Традиционный украинский борщ – это блюдо на наваристом бульоне с большим количеством мяса. Но сейчас идет Пасхальный пост. Поэтому некоторые люди отказываются от такого обеда. К тому же, кто-то вообще не может есть борщ, из-за его жирности. В таком случае мясо в этом блюде можно заменить.
Идея приготовления вкусного борща без мяса опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Сюда добавляется фасоль, а также копченая груша.
Ингредиенты:
- вода – 2,5 литра
- фасоль – 300 грамм (сухой)
- свекла – 3 шт.
- картофель – 3-4 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 1 головка
- груша копченая – 4-5 шт.
- лавровые листья – 2-4 шт.
- соль
- сахар – щепотка
- перец
- масло (оливковое)
- паприка сладкая
Способ приготовления:
1. Фасоль предварительно отварить до 80-90% готовности. Несколько раз следует менять в ней воду после закипания.
2. В холодную воду добавить лук целый, головку чеснока, лавровый лист и свеклу. Поставить на огонь.
3. Картошку нарезать кубиками, морковь полукружочками, а другую натереть. Лук измельчить.
4. На оливковом масле поджарить до золотистости лук, затем добавить тертую морковь, соль и перец.
5. Вынуть из воды готовую свеклу, чтобы она выспела, воду посолить и добавить туда морковь.
6. Добавить копченую грушу, предварительно промыв ее в кипятке.
7. Со временем в воду добавить картофель и "почти готовую" фасоль, туда же отправить лук с морковью.
8. Свеклу натереть на грубой терке, обжарить на оливковом масле, добавив соль, сахар и перец, а в конце – томатную пасту и хорошо протушить. Добавить в воду.
9. Попробовать на соль (добавить по необходимости) и варить до готовности всех овощей.
10. Дать настояться 1-2 часа.
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