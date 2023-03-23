Традиционный украинский борщ – это блюдо на наваристом бульоне с большим количеством мяса. Но сейчас идет Пасхальный пост. Поэтому некоторые люди отказываются от такого обеда. К тому же, кто-то вообще не может есть борщ, из-за его жирности. В таком случае мясо в этом блюде можно заменить.

Идея приготовления вкусного борща без мяса опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Сюда добавляется фасоль, а также копченая груша.

Ингредиенты:

вода – 2,5 литра

фасоль – 300 грамм (сухой)

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свекла – 3 шт.

картофель – 3-4 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 1 головка

груша копченая – 4-5 шт.

лавровые листья – 2-4 шт.

соль

сахар – щепотка

перец

масло (оливковое)

паприка сладкая

Способ приготовления:

1. Фасоль предварительно отварить до 80-90% готовности. Несколько раз следует менять в ней воду после закипания.

2. В холодную воду добавить лук целый, головку чеснока, лавровый лист и свеклу. Поставить на огонь.

3. Картошку нарезать кубиками, морковь полукружочками, а другую натереть. Лук измельчить.

4. На оливковом масле поджарить до золотистости лук, затем добавить тертую морковь, соль и перец.

5. Вынуть из воды готовую свеклу, чтобы она выспела, воду посолить и добавить туда морковь.

6. Добавить копченую грушу, предварительно промыв ее в кипятке.

7. Со временем в воду добавить картофель и "почти готовую" фасоль, туда же отправить лук с морковью.

8. Свеклу натереть на грубой терке, обжарить на оливковом масле, добавив соль, сахар и перец, а в конце – томатную пасту и хорошо протушить. Добавить в воду.

9. Попробовать на соль (добавить по необходимости) и варить до готовности всех овощей.

10. Дать настояться 1-2 часа.

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