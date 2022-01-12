Чем заменить мясо в котлетах: оригинальной идеей поделилась Татьяна Литвинова

Котлеты – одно из любимых блюд многих. Они очень сытные и элементарно готовятся. Но не все любят тяжелое мясо, которое всегда можно заменить овощами, например, капустой.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных капустных котлет со специями, чеснок и зеленью, которые можно есть всем, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секрет от кулинара:

1. Вкус этому блюду придадут именно специи, поэтому их не стоит жалеть. А также лук и чеснок.

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2. Важно еще – не добавлять в капусту много растительного масла.

3. Готовить капусту нужно на сите (на пару) около 2-3 минут.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 г

Лук репчатый – 200 г

Масло оливковое – 2 ст. л

Чеснок – 2 зуб.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Перец черный – 0,5 ч. л

Кориандр – 0,5 ч. л.

Мускатный орех – 0,5 ч. л

Мука пшеничная – 3 ст. л

Соус:

Сметана – 100 г

Огурец – 1 шт.

Укроп – 20 г

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком лук и хорошо обжарьте вместе с измельченным чесноком на сковороде до золотистости.

2. В кастрюле вскипятите воду, капусту переложите в сито, опустите его в кастрюлю и варите около 2-3 минут.

3. Взбейте яйца со специями и готовую смесь перелейте в миску с готовым луком, перемешайте.

4. Соус: измельчите зелень, огурец натрите на мелкой терке и пропустите через сито, смешайте со сметаной и хорошо перемешайте, посолите.

5. Готовую капусту отставьте на 20 минут, чтобы вся лишняя вода стекла.

6. После переложите ее к луку, перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте до однородности.

7. Разогрейте сковорду, налейте немного масла, ложкой выложите капустные котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистости.

8. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек.

Есть блюдо лучше всего горячим с сметанным соусом.

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