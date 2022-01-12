Чем заменить мясо в котлетах: оригинальной идеей поделилась Татьяна Литвинова
Котлеты – одно из любимых блюд многих. Они очень сытные и элементарно готовятся. Но не все любят тяжелое мясо, которое всегда можно заменить овощами, например, капустой.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных капустных котлет со специями, чеснок и зеленью, которые можно есть всем, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Секрет от кулинара:
1. Вкус этому блюду придадут именно специи, поэтому их не стоит жалеть. А также лук и чеснок.
2. Важно еще – не добавлять в капусту много растительного масла.
3. Готовить капусту нужно на сите (на пару) около 2-3 минут.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 300 г
Лук репчатый – 200 г
Масло оливковое – 2 ст. л
Чеснок – 2 зуб.
Яйца – 2 шт.
Соль – 1 ч. л.
Паприка – 1 ч. л.
Перец черный – 0,5 ч. л
Кориандр – 0,5 ч. л.
Мускатный орех – 0,5 ч. л
Мука пшеничная – 3 ст. л
Соус:
Сметана – 100 г
Огурец – 1 шт.
Укроп – 20 г
Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком лук и хорошо обжарьте вместе с измельченным чесноком на сковороде до золотистости.
2. В кастрюле вскипятите воду, капусту переложите в сито, опустите его в кастрюлю и варите около 2-3 минут.
3. Взбейте яйца со специями и готовую смесь перелейте в миску с готовым луком, перемешайте.
4. Соус: измельчите зелень, огурец натрите на мелкой терке и пропустите через сито, смешайте со сметаной и хорошо перемешайте, посолите.
5. Готовую капусту отставьте на 20 минут, чтобы вся лишняя вода стекла.
6. После переложите ее к луку, перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте до однородности.
7. Разогрейте сковорду, налейте немного масла, ложкой выложите капустные котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистости.
8. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек.
Есть блюдо лучше всего горячим с сметанным соусом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: