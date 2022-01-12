Чем заменить мясо в котлетах: оригинальной идеей поделилась Татьяна Литвинова

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
480
Необычные котлеты

Котлеты – одно из любимых блюд многих. Они очень сытные и элементарно готовятся. Но не все любят тяжелое мясо, которое всегда можно заменить овощами, например, капустой.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных капустных котлет со специями, чеснок и зеленью, которые можно есть всем, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секрет от кулинара:

1. Вкус этому блюду придадут именно специи, поэтому их не стоит жалеть. А также лук и чеснок.

Специи для котлет
Видео дня

2. Важно еще – не добавлять в капусту много растительного масла.

3. Готовить капусту нужно на сите (на пару) около 2-3 минут.

Приготовление котлет

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 г

  • Лук репчатый – 200 г

Лук для блюда

  • Масло оливковое – 2 ст. л

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Яйца – 2 шт.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Паприка – 1 ч. л.

Кориандр и мускатный орех

  • Перец черный – 0,5 ч. л

  • Кориандр – 0,5 ч. л.

  • Мускатный орех – 0,5 ч. л

  • Мука пшеничная – 3 ст. л

Соус:

  • Сметана – 100 г

  • Огурец – 1 шт.

Как быстро засолить огурцы

  • Укроп – 20 г

  • Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком лук и хорошо обжарьте вместе с измельченным чесноком на сковороде до золотистости.

Лук для блюда

2. В кастрюле вскипятите воду, капусту переложите в сито, опустите его в кастрюлю и варите около 2-3 минут.

Приготовление котлет

3. Взбейте яйца со специями и готовую смесь перелейте в миску с готовым луком, перемешайте.

Сметана для соуса

4. Соус: измельчите зелень, огурец натрите на мелкой терке и пропустите через сито, смешайте со сметаной и хорошо перемешайте, посолите.

Свежий укроп

5. Готовую капусту отставьте на 20 минут, чтобы вся лишняя вода стекла.

6. После переложите ее к луку, перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте до однородности.

Как из капусты приготовить вкусные котлеты

7. Разогрейте сковорду, налейте немного масла, ложкой выложите капустные котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистости.

Диетические котлеты

8. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек.

Есть блюдо лучше всего горячим с сметанным соусом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Чем заменить мясо в котлетах: оригинальной идеей поделилась Татьяна Литвинова

Сейчас мы готовим

Все рецепты