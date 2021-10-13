Чем заменить полезные дорогие продукты – 10 бюджетных альтернатив

Для того, чтобы правильно питаться, не обязательно покупать необоснованно дорогие продукты, ведь их просто можно заменить такими же – не менее полезными, но бюджетными. К тому же, по мнению специалистов, они никак не уступают по качеству.

Диетолог Альбина Комиссарова поделилась в Instagram перечнем из 10 полезных, но дорогих продуктов, и самое главное – предложила 10 полезных альтернатив.

1. Дорого: дикий рис, киноа

Альтернатива, как источник цельного зерна:

Видео дня

булгур

гречка

ячневая крупа

ове с

пшено

полба

"Также в качестве источника цельного зерна выступает хлеб из обойной муки, овсяные, ячменные, ржаные хлопья долгой варки, хлебцы", – добавила специалист.

2. Дорого: красная рыба

Альтернатива, как источник омега-3:

сельдь Атлантическая

сардины

скумбрия

мидии

радужная форель

сибас

камбала

морской окунь

кальмары

3. Дорого: масло авокадо, кокосовое масло

Альтернатива, как источник жиров:

топленое сливочное, оливковое, подсолнечное, кунжутное масло

"На самом деле любое масло подходит для приготовления, вопрос более в том, что для жарки подходит больше рафинированное или животного происхождения, а в сыром виде нерафинированное", – заявила Комиссарова.

4. Дорого: спаржа, малина, артишоки

Альтернатива, как источник витаминов и клетчатки:

бананы

морковь

свекла

лук

тыква

капуста

редька

зелень

"Не забывайте про замороженные продукты, собранные на пике зрелости, они имеют доступную цену", – отметила диетолог.

5. Дорого: кокосовый сахар, черемуховая мука

Альтернатива:

обычный сахар

цельнозерновая мука

"Здесь речь о суперфудах, не надо наделять продукты особой ценностью ради крох преимуществ, которые глобально никакого эффекта не оказывают, если кокосовый сахар имеет меньший ГИ, это не значит, что его допустимо есть больше или, что он статистически значимо повлияет на снижение массы тела", – добавила эксперт.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: