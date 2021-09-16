Чем заменить уксус в консервации?

Уксус – это именно тот продукт, без которого не может обойтись ни одна хозяйка на своей кухне. Чаще всего столовый уксус используют в консервации. Но многие опасаются консервантов, которые добавляют производители. Поэтому, задумываются о том, чем можно его заменить.

Редакция FoodOboz расскажет какие виды уксуса бывают и чем заменить его в консервации.

Виды уксуса

Синтетический

Столовый – используют в приготовлении блюд, а также при консервировании и выпечке.

Натуральный

Яблочный – на его основе делают соус к картофелю и рыбы, бывает в жидком виде и в виде таблеток. Бальзамический – дорогой продукт, который используется исключительно для аромата или маринования дорогих сортов рыбы и мяса. Винный – применяется в кулинарии в качестве альтернативы белого вина, но только при добавлении сахара. Рисовый – добавляют в салаты и при приготовлении различных маринадов и даже в напитке. Тростниковый – наиболее дорогой и редкий вид уксуса, который мало используется в приготовлении блюд по всему миру, его применяют гурманы для приготовления мясных блюд. Солодовый – используется для приготовления в основном блюд британской кухни, в том числе для пудингов и супов.

Чем заменить столовый уксус

Уксусная кислота. Во-первых, она такой же сильный консервант и не даст бактериям развиваться. Во-вторых, она тоже имеет кислинку, характерную для маринадов. Ну, а в-третьих, сам вкус маринадов на основе уксусной кислоты даже нежнее и менее резкий, чем при использовании уксуса. При таком способе маринования придерживаться пропорций: 1 г уксусной кислоты на 10 г уксуса.

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Лимон, или лимонная кислота. На трехлитровую банку нужно 1 чайная ложка лимонки. Концентрированная лимонная кислота обладает консервирующим свойством. К тому же, самую лимонную кислоту в консервации можно заменить на цедру лимона или апельсина.

Таблетки аспирина. Одна таблетка заменяет 1 столовую ложку 70% уксуса. А где при этом следует помнить, что аспирин делает консервацию менее вредной, чем уксус.

Винный уксус собственного приготовления. Для этого нужно добавить в него душистые травы мелиссы, ромашки, лаванды и мяты и дать настояться около недели.

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