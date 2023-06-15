Бутерброды с начинкой – это вкусный и быстрый вариант завтрака. Несмотря на это, блюдо не всегда полезно и в таком случае лучше обратить внимание на что-то другое.

Редакция FoodOboz поделится с вами подборкой из трех рецептов для полезного завтрака, от которых будут в восторге все.

Омлет с начинкой

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

кефир – 280 мл

мука – 200 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

соль, перец

орегано-итальянские травы – 1 ч. л.

Видео дня

Дополнительно: сыр, помидор.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать поочередно все ингредиенты для теста. Перемешать все венчиком до однородности, масса выходит густая, как сметана.

2. Также нужно сразу подготовить ингредиенты для начинки: помидор порезать полукольцами, сыр – тонкими ломтиками.

3. На разогретую смазанную маслом сковороду равномерно вылить тесто. Сразу на половину теста выложить начинку и посыпать ее специями. Подождать примерно 1 минуту, чтобы тесто снизу немного поджарилось.

4. После этого нужно другой половиной теста накрыть начинку. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 2 минут.

5. Перевернуть омлет на другую сторону и жарить еще 2 минуты. Блюдо готово!

Ролл с курицей

Ингредиенты:

тортилья – 4 шт

куриное филе – 300-350 г

болгарский перец – 1 шт

красный лук – 1\2 шт

сыр твердый – 100 г

зелень

соль, перец, специи к курице

Для соуса:

майонез – 1\2 ст. л.

натуральный йогурт – 1-2 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на среднем огне до готовности. Посолить и добавить излюбленные специи, перемешать и снять с огня.

2. Порезать лук полукольцами, перец кубиками, измельчить зелень, сыр натереть на терке. Добавить все в филе.

3. Также добавить специи, майонез, йогурт и горчицу. Все тщательно перемешать.

4. Готовую начинку выложить на тортилью, завернуть в рулетик.

5. Готовые рулетики пожарить на сковороде до золотистой корочки.

Легкий салат с тунцом и овощами

Ингредиенты:

листья салата

кукуруза консервированная – 2 ст. л.

яйца – 3 шт

помидоры – 150 г

тунец – 160 г

маслины – 0,5 б

красный лук

Заправка:

оливковое масло – 2 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

дижонская горчица – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и порезать дольками. Также порезать дольками помидоры.

2. На дно тарелки выложить листья салата, сверху посыпать кукурузой, выложить яйца и помидоры.

3. С консервированного тунца слить сок или масло, выложить на тарелку.

4. Порезать кольцами лук и выложить на тарелку. Также выложить маслины.

5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, горчицу. Полить салат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о топ-5 низкокалорийных идеях для полезного завтрака, которые точно не навредят фигуре.