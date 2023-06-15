Чем заменить вредные бутерброды на завтрак: три рецепта, от которых в восторге будут все

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Чем заменить вредные бутерброды на завтрак: три рецепта, от которых в восторге будут все

Бутерброды с начинкой – это вкусный и быстрый вариант завтрака. Несмотря на это, блюдо не всегда полезно и в таком случае лучше обратить внимание на что-то другое.

Редакция FoodOboz поделится с вами подборкой из трех рецептов для полезного завтрака, от которых будут в восторге все.

Омлет с начинкой

Омлет с начинкой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • кефир – 280 мл
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • соль, перец
  • орегано-итальянские травы – 1 ч. л.
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Дополнительно: сыр, помидор.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать поочередно все ингредиенты для теста. Перемешать все венчиком до однородности, масса выходит густая, как сметана.

2. Также нужно сразу подготовить ингредиенты для начинки: помидор порезать полукольцами, сыр – тонкими ломтиками.

3. На разогретую смазанную маслом сковороду равномерно вылить тесто. Сразу на половину теста выложить начинку и посыпать ее специями. Подождать примерно 1 минуту, чтобы тесто снизу немного поджарилось.

4. После этого нужно другой половиной теста накрыть начинку. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 2 минут.

5. Перевернуть омлет на другую сторону и жарить еще 2 минуты. Блюдо готово!

Сочный ролл с курицей

Ролл с курицей

Ингредиенты:

  • тортилья – 4 шт
  • куриное филе – 300-350 г
  • болгарский перец – 1 шт
  • красный лук – 1\2 шт
  • сыр твердый – 100 г
  • зелень
  • соль, перец, специи к курице

Для соуса:

  • майонез – 1\2 ст. л.
  • натуральный йогурт – 1-2 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на среднем огне до готовности. Посолить и добавить излюбленные специи, перемешать и снять с огня.

2. Порезать лук полукольцами, перец кубиками, измельчить зелень, сыр натереть на терке. Добавить все в филе.

3. Также добавить специи, майонез, йогурт и горчицу. Все тщательно перемешать.

4. Готовую начинку выложить на тортилью, завернуть в рулетик.

5. Готовые рулетики пожарить на сковороде до золотистой корочки.

Легкий салат с тунцем без майонеза

Легкий салат с тунцом и овощами

Ингредиенты:

  • листья салата
  • кукуруза консервированная – 2 ст. л.
  • яйца – 3 шт
  • помидоры – 150 г
  • тунец – 160 г
  • маслины – 0,5 б
  • красный лук

Заправка:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • дижонская горчица – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и порезать дольками. Также порезать дольками помидоры.

2. На дно тарелки выложить листья салата, сверху посыпать кукурузой, выложить яйца и помидоры.

3. С консервированного тунца слить сок или масло, выложить на тарелку.

4. Порезать кольцами лук и выложить на тарелку. Также выложить маслины.

5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, горчицу. Полить салат.

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