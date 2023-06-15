Чем заменить вредные бутерброды на завтрак: три рецепта, от которых в восторге будут все
Бутерброды с начинкой – это вкусный и быстрый вариант завтрака. Несмотря на это, блюдо не всегда полезно и в таком случае лучше обратить внимание на что-то другое.
Редакция FoodOboz поделится с вами подборкой из трех рецептов для полезного завтрака, от которых будут в восторге все.
Омлет с начинкой
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- кефир – 280 мл
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль, перец
- орегано-итальянские травы – 1 ч. л.
Дополнительно: сыр, помидор.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно смешать поочередно все ингредиенты для теста. Перемешать все венчиком до однородности, масса выходит густая, как сметана.
2. Также нужно сразу подготовить ингредиенты для начинки: помидор порезать полукольцами, сыр – тонкими ломтиками.
3. На разогретую смазанную маслом сковороду равномерно вылить тесто. Сразу на половину теста выложить начинку и посыпать ее специями. Подождать примерно 1 минуту, чтобы тесто снизу немного поджарилось.
4. После этого нужно другой половиной теста накрыть начинку. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне около 2 минут.
5. Перевернуть омлет на другую сторону и жарить еще 2 минуты. Блюдо готово!
Ролл с курицей
Ингредиенты:
- тортилья – 4 шт
- куриное филе – 300-350 г
- болгарский перец – 1 шт
- красный лук – 1\2 шт
- сыр твердый – 100 г
- зелень
- соль, перец, специи к курице
Для соуса:
- майонез – 1\2 ст. л.
- натуральный йогурт – 1-2 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе кубиками и обжарить на среднем огне до готовности. Посолить и добавить излюбленные специи, перемешать и снять с огня.
2. Порезать лук полукольцами, перец кубиками, измельчить зелень, сыр натереть на терке. Добавить все в филе.
3. Также добавить специи, майонез, йогурт и горчицу. Все тщательно перемешать.
4. Готовую начинку выложить на тортилью, завернуть в рулетик.
5. Готовые рулетики пожарить на сковороде до золотистой корочки.
Легкий салат с тунцом и овощами
Ингредиенты:
- листья салата
- кукуруза консервированная – 2 ст. л.
- яйца – 3 шт
- помидоры – 150 г
- тунец – 160 г
- маслины – 0,5 б
- красный лук
Заправка:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- дижонская горчица – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и порезать дольками. Также порезать дольками помидоры.
2. На дно тарелки выложить листья салата, сверху посыпать кукурузой, выложить яйца и помидоры.
3. С консервированного тунца слить сок или масло, выложить на тарелку.
4. Порезать кольцами лук и выложить на тарелку. Также выложить маслины.
5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, горчицу. Полить салат.
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