Чтобы котлеты держали форму и получились сочными – в фарш очень часто добавляют размоченный хлеб. Но после этого уже готовое блюдо получается очень калорийным. А если вы готовите котлеты из диетического куриного мяса – это совершенно неуместно.

Идея приготовления сочных котлет без размоченного хлеба опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. В фарш нужно добавить много натертого сыра, а также сливочное масло.

Ингредиенты:

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куриное филе – 600 г

сыр твердый – 100 г

масло – 50 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выкладываем в блендер лук, чеснок.

2. Взбиваем, добавляем курицу кусочками и тоже взбиваем.

3. Выкладываем в миску.

4. Добавляем масло комнатной температуры, солим, перчим.

5. Добавляем натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем.

6. В конце добавляем панировочные сухари.

7. Еще раз перемешиваем и формируем котлеты.

8. Жарим до готовности.

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