Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются
Чтобы котлеты держали форму и получились сочными – в фарш очень часто добавляют размоченный хлеб. Но после этого уже готовое блюдо получается очень калорийным. А если вы готовите котлеты из диетического куриного мяса – это совершенно неуместно.
Идея приготовления сочных котлет без размоченного хлеба опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. В фарш нужно добавить много натертого сыра, а также сливочное масло.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- сыр твердый – 100 г
- масло – 50 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Выкладываем в блендер лук, чеснок.
2. Взбиваем, добавляем курицу кусочками и тоже взбиваем.
3. Выкладываем в миску.
4. Добавляем масло комнатной температуры, солим, перчим.
5. Добавляем натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем.
6. В конце добавляем панировочные сухари.
7. Еще раз перемешиваем и формируем котлеты.
8. Жарим до готовности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: