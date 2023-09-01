Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

Чтобы котлеты держали форму и получились сочными – в фарш очень часто добавляют размоченный хлеб. Но после этого уже готовое блюдо получается очень калорийным. А если вы готовите котлеты из диетического куриного мяса – это совершенно неуместно.

Идея приготовления сочных котлет без размоченного хлеба опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. В фарш нужно добавить много натертого сыра, а также сливочное масло.

Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

Ингредиенты:

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  • куриное филе – 600 г
  • сыр твердый – 100 г
  • масло – 50 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

1. Выкладываем в блендер лук, чеснок.

2. Взбиваем, добавляем курицу кусочками и тоже взбиваем.

Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

3. Выкладываем в миску.

4. Добавляем масло комнатной температуры, солим, перчим.

Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

5. Добавляем натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем.

6. В конце добавляем панировочные сухари.

Чем заменить замоченный хлеб в котлетах: получаются сочными и не распадаются

7. Еще раз перемешиваем и формируем котлеты.

8. Жарим до готовности.

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