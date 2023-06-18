Заправка к салату без майонеза

Салат с майонезом – это хоть и вкусно, но не всегда полезно и диетически. Если вы соблюдаете диету и следите за своим питанием, лучше использовать другие заправки для салата с ароматными маслами и пикантными специями.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram была опубликована подборка из пяти рецептов полезных и оригинальных заправок для салата.

Вариант 1

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 4 ст. л.

сок из 2 шт лаймов

свежая порезанная мята – 2 ст. л.

Видео дня

мед – 1 ч. л.

соль, перец

Вариант 2

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 4 ст. л.

бальзамический уксус – 2 ст. л.

мед – 1 ст. л.

острая горчица – 1 ч. л.

соль, перец

Вариант 3

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 4 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

сушеный орегано – 1 ч. л.

соль, перец

Вариант 4

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 4 ст. л.

бальзамический уксус – 2 ст. л.

свежая малина – 2 ст. л.

мед – 1 ч. л.

соль, перец

Вариант 5

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 4 ст. л.

свежий базилик – 2 ст. л.

тертый пармезан – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусный салат из молодой капусты без майонеза.