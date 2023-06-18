Чем заправить салат, кроме майонеза: топ-5 полезных соусов

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Чем заправить салат, кроме майонеза: топ-5 полезных соусов

Салат с майонезом – это хоть и вкусно, но не всегда полезно и диетически. Если вы соблюдаете диету и следите за своим питанием, лучше использовать другие заправки для салата с ароматными маслами и пикантными специями.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram была опубликована подборка из пяти рецептов полезных и оригинальных заправок для салата.

Рецепты полезных заправок для салата

Вариант 1

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.
  • сок из 2 шт лаймов
  • свежая порезанная мята – 2 ст. л.
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  • мед – 1 ч. л.
  • соль, перец
Заправка к салату с медом и растительным маслом

Вариант 2

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.
  • бальзамический уксус – 2 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • острая горчица – 1 ч. л.
  • соль, перец
Заправка к салату с медом и лимонным соком

Вариант 3

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сушеный орегано – 1 ч. л.
  • соль, перец
Полезная заправка к салату

Вариант 4

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.
  • бальзамический уксус – 2 ст. л.
  • свежая малина – 2 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • соль, перец
Заправка к салату без майонеза

Вариант 5

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.
  • свежий базилик – 2 ст. л.
  • тертый пармезан – 2 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусный салат из молодой капусты без майонеза.

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