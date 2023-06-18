Заправка к салату без майонеза

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Чем заправить салат, кроме майонеза: топ-5 полезных соусов
Салат с майонезом – это хоть и вкусно, но не всегда полезно и диетически. Если вы соблюдаете диету и следите за своим питанием, лучше использовать другие заправки для салата с ароматными маслами и пикантными специями.
В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram была опубликована подборка из пяти рецептов полезных и оригинальных заправок для салата.
Вариант 1
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
- сок из 2 шт лаймов
- свежая порезанная мята – 2 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- соль, перец
Вариант 2
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
- бальзамический уксус – 2 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- острая горчица – 1 ч. л.
- соль, перец
Вариант 3
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- сушеный орегано – 1 ч. л.
- соль, перец
Вариант 4
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
- бальзамический уксус – 2 ст. л.
- свежая малина – 2 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- соль, перец
Вариант 5
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 4 ст. л.
- свежий базилик – 2 ст. л.
- тертый пармезан – 2 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусный салат из молодой капусты без майонеза.