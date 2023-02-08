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Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным
Салат со свеклой традиционно заправляют майонезом или растительным маслом. Но с такими компонентами овощ теряет свою пользу. Поэтому лучшим вариантом будет выбрать простой йогурт без наполнителей.
Идея приготовления салата со свеклой с йогуртовой заправкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт
- орехи – 50 г
- хрен – 1 ч.л
- соевый соус – 5 мл
- греческий йогурт – 80 мл
- специи: соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Свеклу сварить, или запечь.
2. Охладить.
3. Натереть на большой терке.
4. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде.
5. Измельчить ножом.
6. К свекле добавить орехи, хрен.
7. Полить соевым соусом и добавить греческий йогурт.
8. Всыпать специи и перемешать.
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