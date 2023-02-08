Салат со свеклой традиционно заправляют майонезом или растительным маслом. Но с такими компонентами овощ теряет свою пользу. Поэтому лучшим вариантом будет выбрать простой йогурт без наполнителей.

Идея приготовления салата со свеклой с йогуртовой заправкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт

орехи – 50 г

хрен – 1 ч.л

соевый соус – 5 мл

греческий йогурт – 80 мл

специи: соль, перец – по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Свеклу сварить, или запечь.

2. Охладить.

3. Натереть на большой терке.

4. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде.

5. Измельчить ножом.

6. К свекле добавить орехи, хрен.

7. Полить соевым соусом и добавить греческий йогурт.

8. Всыпать специи и перемешать.

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