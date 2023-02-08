Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

Салат со свеклой традиционно заправляют майонезом или растительным маслом. Но с такими компонентами овощ теряет свою пользу. Поэтому лучшим вариантом будет выбрать простой йогурт без наполнителей.

Идея приготовления салата со свеклой с йогуртовой заправкой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram.

Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт
  • орехи – 50 г
  • хрен – 1 ч.л
  • соевый соус – 5 мл
  • греческий йогурт – 80 мл
  • специи: соль, перец – по вкусу.
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Способ приготовления:

Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

1. Свеклу сварить, или запечь.

2. Охладить.

3. Натереть на большой терке.

Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

4. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде.

5. Измельчить ножом.

Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

6. К свекле добавить орехи, хрен.

7. Полить соевым соусом и добавить греческий йогурт.

Чем заправить салат со свеклой помимо масла и майонеза: продукт остается полезным

8. Всыпать специи и перемешать.

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