Из-за каких продуктов может не застыть желе: советы от Лизы Глинской

Желе, которое не застывает, проблема многих хозяек. Это все потому, что нужно подбирать правильный загуститель для соответствующих компонентов, ведь обычный желатин подходит далеко не для всего. Поэтому, чтобы блюдо было удачным, нужно разобраться с правильным применением ингредиентов.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская подробно рассказала о видах загустителей и их использование на своей странице в Instagram.

Желатин

Следует применять для приготовления: ⁣

Желе (на основе фруктов, ягод, цитрусовых, молока, сливок). ⁣Но не подходит для ананаса, киви и папайи.

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Панна-котты, чизкейка без выпечки и мусса

Некоторых видов глазури

Для кремов: баваруа, дипломат, шибуст⁣.

Маршмеллоу.

Карамели для начинки.

Агар – агар подходит для приготовления: ⁣

Зефира

Птичьего молока

Мармелада

Желе, но текстура такого десерта будет плотной, чем в десертов на желатине

Фруктовых и ягодных начинок для заварных пирожных и макарон⁣

⁣Пектин

Яблочный⁣ – для мармелада

Цитрусовий⁣ – для конфитюра

Пектин NH ⁣

В ягодные и фруктовые начинки для муссовых тортов, пирожных, макарон, заварных пирожных

Мармелада, конфитюра и глазури

Напажа – гель для декора

Начинок для конфет

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