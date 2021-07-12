Черника и голубика: в чем польза диких ягод

Мабуть, немає людини, яка б не любила лохину, бо вона солодка, прохолодна і ...дорога, а у нас підсвідомо закладено "дорогий, значить хороший".

Три роки тому на Всесвітньому конгресі з антистаріння у Сан-Франциско я слухала три прекрасні доповіді про користь лохини. В американських супермаркетах, і в європейських також, майже круглий рік продають ягоди.

Цю особливість наш народ навіть переніс в анекдот, в якому питають американця, коли у вас починають продавати перші полуниці, на що той відповідає "здається, з 6-тої ранку".

В Україні в дорогих супермаркетах вже так само, як в Америці".

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Чорницю ж, традиційно продають на базарах.

Вона дешевша, кисліша, сильно і надовго фарбує руки, прощай манікюр, привіт, синій язик і зуби.

Я виросла в Закарпатті, краї, де щоліта ми ходили і збирали чорницю, або, як її називал, яфини. Вставали о 4 ранку, брали відра, сідали на електричку, їхали пару годин і в горах виходили і ще пару годин піднімалися на плаї. І там збирали дрібні ягідки. Збирали впереміжку з брусницею, руки були чорні, рот чорний, сонце пекло, а ми, зігнуті в "трипогибелі", як казала моя мама, збирали і збирали.

Потім з повними відрами спускалися в долину, знову сідали на електричку, потомлені, припечені сонцем, поверталися додому.

Так само ходили "по малину", ожину.

Наші предки століттями вживали дикі ягоди. Вони для них були і солодощами, і ліками.

Саме в ягодах, а не у фруктах, є найбільше фітонутрієнтів, які мають надзвичайно широкий спектр впливу на організм людини:

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впливають на когнітивні функції (покращують пам'ять, зменшують нейрозапалення, знижують ризик порушень роботи головного мозку;

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покращують роботу судин всіх калібрів, особливо -- найдрібніших, капілярів.

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відновлюють структуру ендотелію (внутрішньої вистілки судин, запалення в якій веде до серцево-судинних захворювань);

мають загальну протизапальну дію, а також антимутагенну;

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покращують роботу печінки, особливо -- при ожирінні, порушенні холестеринового обміну;

оздоровлюють та омолоджують кишечний мікробіом, сприяють збільшенню та росту корисних бактерій (лакто- та біфідо-, які, в свою чергу, позитивно впливають на роботу всього організму).

ЧИМ КОРИСНІ ДИКОРОСЛІ ЯГОДИ?

Поки вони виростуть, їм доводиться у житті часто стресувати, чимало "настраждатися", бо у горах влітку їх палять сонячні промені, сушить вітер, б'є град, взимку сковує мороз та вітер, пробують їсти шкідники.

І протягом дуже тривалої еволюції ці ягоди накопичили неймовірні сили виживання. Вони змогли вижити без добрив та регулярного поливу, без виполювання бур'янів, без теплиць і штучного світла.

Ці ягоди дають силу людині тисячі років, тому що людина -- все ще частина екосистеми. Різними механізмами впливу вони допомагають і людині, яка їх вживає, вижити.

Це явище отримало назву ксеногормезису, коли загартовані стресом рослини передають свою силу людині і роблять її сильнішою і здоровішою, активуючи гени довголіття.

І все ж питання: якій ягоді Ви надасте перевагу: лохині чи чорниці?

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