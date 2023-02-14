Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

О черносливе в сметане знает не одно поколение. Этот десерт мог быть конкурентом многим тортикам или конфетам. Особенно, если готовился из домашней сметаны. А ингредиентом, довершающим вкус блюда, является грецкий орех.

Идея приготовления десерта со сметаной и черносливом опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

Ингредиенты:

  • 300 г. сметаны 20%
  • 250 г. чернослива
  • 200 г. грецких орехов
  • 3 ст.л. сахарной пудры
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Способ приготовления:

Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

1. Чернослив разрезаем до половинки и внутрь кладем орешек.

2. К сметане добавляем сахарную пудру и хорошо перемешиваем.

Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

3. Первым слоем выкладываем крем, затем чернослив.

Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

4. Последним слоем должен быть крем.

Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома

5. Украшаем черносливом и измельченными орешками, можно украсить натертым шоколадом.

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