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Чернослив в сметане: как приготовить культовый десерт дома
О черносливе в сметане знает не одно поколение. Этот десерт мог быть конкурентом многим тортикам или конфетам. Особенно, если готовился из домашней сметаны. А ингредиентом, довершающим вкус блюда, является грецкий орех.
Идея приготовления десерта со сметаной и черносливом опубликована на странице фудблогерки Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г. сметаны 20%
- 250 г. чернослива
- 200 г. грецких орехов
- 3 ст.л. сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Чернослив разрезаем до половинки и внутрь кладем орешек.
2. К сметане добавляем сахарную пудру и хорошо перемешиваем.
3. Первым слоем выкладываем крем, затем чернослив.
4. Последним слоем должен быть крем.
5. Украшаем черносливом и измельченными орешками, можно украсить натертым шоколадом.
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