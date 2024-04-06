чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.
Чесночное масло – это простая и легкая в приготовлении намазка, которая подойдет для подачи с брускетами. Блюдо наполнит невероятным ароматом кухню и будет радовать глаз при подаче.
Рецептом чесночного масла в Instagram поделилась фудблогер inna_la.food. Кстати, для изготовления такого масла нужно всего 4 ингредиента.
Ингредиенты
- Сливочное масло 82,5% – 150 гр
- Чеснок – 2 большие головки
- Масло растительное – 30 мл
- Соль, зелень, специи по вкусу
Способ приготовления
1. Почистить две головки чеснока и положить в форму для запекания.
2. Полить чеснок растительным маслом и запекать в духовке в течение 30 минут при 200 градусах.
3. Сливочное масло комнатной температуры нарезать на куски и положить в блендер.
4. Добавить любую любимую зелень и специи.
5. Запеченный чеснок достать из масла и полностью остыть.
6. Холодный чеснок также добавить в чашу блендера и все тщательно смешать.
7. Смесь переложить в удобную емкость и разровнять поверхность ножом.
8. Отправить в холодильник до полного застывания.
Ранее OBOX.UA также публиковал другие интересные рецепты: