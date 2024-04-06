чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

Чесночное масло – это простая и легкая в приготовлении намазка, которая подойдет для подачи с брускетами. Блюдо наполнит невероятным ароматом кухню и будет радовать глаз при подаче.

Рецептом чесночного масла в Instagram поделилась фудблогер inna_la.food. Кстати, для изготовления такого масла нужно всего 4 ингредиента.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

Ингредиенты

  • Сливочное масло 82,5% – 150 гр
  • Чеснок – 2 большие головки
  • Масло растительное – 30 мл
  • Соль, зелень, специи по вкусу
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Способ приготовления

1. Почистить две головки чеснока и положить в форму для запекания.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

2. Полить чеснок растительным маслом и запекать в духовке в течение 30 минут при 200 градусах.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

3. Сливочное масло комнатной температуры нарезать на куски и положить в блендер.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

4. Добавить любую любимую зелень и специи.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

5. Запеченный чеснок достать из масла и полностью остыть.

6. Холодный чеснок также добавить в чашу блендера и все тщательно смешать.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

7. Смесь переложить в удобную емкость и разровнять поверхность ножом.

8. Отправить в холодильник до полного застывания.

чесночное масло: идеальное сочетание вкусов к хрустящим брускетам.

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