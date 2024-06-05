Честные стрелки: как приготовить идеальную закуску-салат.
Чесночные стрелки – это отличное блюдо, которое может использоваться в качестве салата или закуски. Оно готовится очень просто и быстро и имеет непревзойденный вкус, который ни с чем не сравнить.
Как правильно приготовить чесночные стрелки в Instagram рассказала фудблогер ann and food. Оказывается для этого нужны только минимальные составляющие.
Ингредиенты
- Чесноковые стрелки – 400 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Кунжут – 2 ст.л.
- Сливочное масло – по вкусу
Способ приготовления
1. Чесноковые стрелки хорошо промыть под проточной водой, обсушить полотенцем и обрезать бутоны и жесткую нижнюю часть.
2. Нарезать по 4-5 см на куски.
3. Выложить на разогретую с маслом сковороду. Жарить на слабом огне, следя, чтобы не пригорело.
4. После того как добавили сливочное масло, жарить до готовности без крышки.
5. Выложить на тарелку и посыпать кунжутом.
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