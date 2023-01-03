Чихиртма из курицы по-грузински: как приготовить необычный суп от похмелья
Чихиртма по-грузински – это сытный куриный суп, который, говорят, лечит организм от болезни и похмелья. Чихиртма отличается разнообразием специй и трав и особой зажаркой, которая делает блюдо густым и наваристым.
Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грузинского супа чихиртмы с курицей.
Ингредиенты:
- курица – 1-1,5 кг
- лук – 3 шт
- сливочное масло – 30 г
- масло растительное – 1 ст. л.
- лимон – 1 шт
- яйца – 4 шт
- кукурузная мука – 3-4 ст. л.
- куркума – 12 ч. л.
- кориандр – 1\2 ч. л.
- лавровые листья – 2 шт
- ароматный перец – 3 шт
- петрушка, укроп
- соль, перец
- кинза\сушеная мята
Способ приготовления:
1. Для приготовления бульона нужно нарезать курицу, залить ее водой, поставить на огонь и довести до кипения.
2. После этого слить воду, налить новую, добавить лавровые листья, соль и душистый перец. Варить бульон 1-2 часа.
3. Между тем измельчить лук, обжарить со сливочным и растительным маслом до прозрачности.
4. Добавить к луку куркуму, кориандр и муку. Жарить 1 минуту.
5. Добавить к зажарке несколько половников бульона.
6. Отдельно в тарелке взбить яйца с соком лимона.
7. Достать курицу из бульона, отделить мясо от костей и вернуть мясо снова в бульон.
8. После этого добавить в бульон лук и сразу яичную массу. Довести до кипения.
9. Когда суп закипит, добавить зелень.
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