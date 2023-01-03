Чихиртма по-грузински – это сытный куриный суп, который, говорят, лечит организм от болезни и похмелья. Чихиртма отличается разнообразием специй и трав и особой зажаркой, которая делает блюдо густым и наваристым.

Фудблогер Дарья Грищенко (daryna_h_h) на своей странице в Instagram поделилась рецептом грузинского супа чихиртмы с курицей.

Ингредиенты:

курица – 1-1,5 кг

лук – 3 шт

сливочное масло – 30 г

масло растительное – 1 ст. л.

лимон – 1 шт

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яйца – 4 шт

кукурузная мука – 3-4 ст. л.

куркума – 12 ч. л.

кориандр – 1\2 ч. л.

лавровые листья – 2 шт

ароматный перец – 3 шт

петрушка, укроп

соль, перец

кинза\сушеная мята

Способ приготовления:

1. Для приготовления бульона нужно нарезать курицу, залить ее водой, поставить на огонь и довести до кипения.

2. После этого слить воду, налить новую, добавить лавровые листья, соль и душистый перец. Варить бульон 1-2 часа.

3. Между тем измельчить лук, обжарить со сливочным и растительным маслом до прозрачности.

4. Добавить к луку куркуму, кориандр и муку. Жарить 1 минуту.

5. Добавить к зажарке несколько половников бульона.

6. Отдельно в тарелке взбить яйца с соком лимона.

7. Достать курицу из бульона, отделить мясо от костей и вернуть мясо снова в бульон.

8. После этого добавить в бульон лук и сразу яичную массу. Довести до кипения.

9. Когда суп закипит, добавить зелень.

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