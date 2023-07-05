Чилбир: как приготовить яичницу по-турецки на завтрак

Чилбир – это традиционная яичница по-турецки. Она представлят собой яйца пашот, которые подают с йогуртовым соусом и хрустящим тостом. Данному блюду уже более 5 веков. Поговаривают, что именно оно в свое время помогало султану Мураду в нелегких битвах.

Фудблогер Елена Мазур (lenna_mazur) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яичници по-турецки чилбир.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

уксус – 1 ст. л.

Пряное масло:

сливочное масло – 2 ст. л.

хлопья перца чили – 1-2 ч. л.

тмин молотый – 1/2 ч. л.

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Йогуртовая основа:

йогурт натуральный – 300 г

чеснок – 1 зубчик

укроп – 1-2 веточки

лимонный сок – 2 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала сварить яйца пашот. Для этого довести воду в кастрюле до кипения, добавить уксус и убавить огонь. Яйца по одному осторожно разбить в чашку и, делая воронку в воде, вылить в кастрюлю. Варить 2-3 минуты и достать яйца с помощью шумовки. Повторить так с остальными яйцами.

2. Для йогуртовой массы смешать йогурт, измельченный укроп и чеснок, лимонный сок и специи. Перемешать.

3. Для пряного масла нужно растопить сливочное масло на сковороде и добавить к нему специи. Готовить несколько минут.

4. Яйца пашот выложить в йогуртовую массу и полить пряным маслом. Подавать с тостом. Приятного аппетита!

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