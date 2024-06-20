Начался сезон кабачков. Это означает, что пора придумывать уйму разнообразных блюд из этого овоща.

Фудблогер с ником valerikiry в Instagram опубликовала очень интересный и необычный рецепт с использованием кабачков. Она предложила приготовить чипсы с добавлением сыра, которые получаются хрустящие снаружи, и очень нежные внутри.

Ингредиенты

Кабачки средние – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Яйца – 2 шт

Сыр – 100 гр

Соль

Сушеный чеснок

Перец

Паприка

Способ приготовления

1. Кабачки натереть на крупную терку, добавить соль 0,5 ч.л, перемешать. Выждать 5 минут, пока выпустят сок и хорошо отжать.

2. Добавить яйца, тертый сыр на крупную терку, добавить муку, специи и зелень по желанию. Перемешать.

3. Выложить по ложке на силиконизированный пергамент, сформировать плоские "оладьи" и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

4. Можно подавать со сметаной или есть как отдельное блюдо.

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