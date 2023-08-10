Если вы любите чипсы, но стоит помнить, что магазинные являются вредными, особенно при регулярном употреблении. Домашние чипсы менее вредные, но ими также не стоит увлекаться, потому что они также готовятся при использовании большого количестве растительного масла. Стоит отметить, что домашние чипсы можно делать из лаваша, батата, картофеля, а также из макарон. Еще очень вкусными будут чипсы из фруктов и цитрусовых, например из яблок, апельсинов.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом чипсов из макарон, со специями и вкусным соусом.

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Ингредиенты:

макароны бантики – 200 г

мука – 1 ст. л.

крахмал – 1 ст. л.

специи: 1/2 ч.л. соли, 1-2 ч.л. паприки, 1/2 ч.л. сухого чеснока, 1 ч.л. итальянских трав

масло для фритюра – 200-300 мл

Соус:

сметана – 3-4 ст. л.

укроп – 2 ч. л.

чеснок – 1 зуб.

соль – 1/3 ч. л.

паприка – 1/2 ч. л.

французская горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Макароны отварите до готовности, и промойте под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.

2. Просушите от воды, охладите и добавьте крахмал и муку, перемешайте.

3. Масло во фритюре хорошо нагрейте, выложите макароны и поджарьте до золотистости.

4. После соедините поджаренные макароны со специями и хорошо перемешайте, при необходимости добавьте еще специй.

5. Для соуса: соедините все ингредиенты. Подавайте чипсы с соусом!

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