Чипсы из свеклы: как приготовить полезный и простой вариант перекуса

Если вы очень любите разнообразные снеки, но понимаете их вред для организма, стоит попробовать чипсы из свеклы. Это очень полезный вариант перекуса, который можно приготовить на дому и угостить родных. Они хрустящие, пряные и не содержат разнообразных химикатов.

Простой рецепт чипсов из свеклы опубликован на странице kuhnyatv_official в Instagram.

1. Разогреть духовку до 140 градусов.

2. Смешать специи по вкусу: молотый чеснок, соль, розмарин.

3. Хорошо помыть и почистить свеклу.

4. Нарезать тонкими ломтиками примерно 2-3 мм.

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5. Выложить на бумажное полотенце и оставить на 15 минут, чтобы они немного подсохли.

6. Смазать каждый ломтик оливковым маслом и посыпать смесью специй.

7. Застелить противень пергаментом, а затем выложить на него кусочки свеклы.

8. Запекать в духовке примерно 30 минут, переворачивая кусочки каждые 10 минут, чтобы они равномерно пропеклись.

Также свеклу можно очень вкусно замариновать. Получится самостоятельное блюдо, которое будет отлично дополнять праздничный стол.

Идея пряной закуски из свеклы опубликована на странице kus_nyam в Instagram.

Ингредиенты:

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свекла – 600 г

соль, перец – по вкусу

петрушка – 10 г

оливковое масло – 1-1.5 ст.л. (для запекания)

Ингредиенты для маринада:

оливковое масло – 2 ст.л

чеснок – 2-3 зубчика

мед – 1 ч.л. (25 г)

красный винный уксус или бальзамический – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистить свеклу, нарезать дольками с основанием примерно 1.5 см или полукольцами толщиной 1 см.

2. Застелить противень бумагой для запекания. Выложить ломтики свеклы в один слой плотно.

3. Сбрызнуть оливковым маслом, запекать при температуре 200°С в духовке 20-25 минут.

4. Перевернуть кусочки и выпекать еще 20-25 минут до готовности.

3. Почистить и мелко порезать чеснок. Соединить и тщательно перемешать маринад: 2 ст.л. оливкового масла, мед, чеснок и уксус. Можно выбрать черный рисовый, бальзамический, винный или яблочный уксус.

4. Мелко нарезать зелень петрушки. Выложить горячие ломтики свеклы в тарелку. Добавить петрушку и маринад.

Хорошо перемешать, добавить соль и молотый черный перец.

5. Свеклу можно подавать на стол через 15-30 минут или охладить до комнатной температуры, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 12-24 часа для лучшего вкуса.

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