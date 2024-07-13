Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре
Чистка картофеля занимает достаточно много времени. Поэтому если вам нужно приготовить блюдо быстро – оставьте шкурку. Воспользуйтесь следующей технологией, и вкус такого овоща вам понравится больше, чем жареная или пюре.
Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Для начинки понадобится пять простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- картофель
- колбаса
- сыр
- зелень
- яйца
Способ приготовления:
1. Картошку запечь целой в духовке.
2. После запекания срезать верх картофеля и вычистить середину.
3. Картошку помять, добавить колбасу, тертый сыр, зелень и яйца.
4. Все перемешать и начинить картофель.
5. Накрыть срезанным верхом картофеля и поставить в духовку, чтобы расплавился сыр и подрумянился картофель.
6. Остальные начинки можно использовать на горячие бутерброды.
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