Чистка картофеля занимает достаточно много времени. Поэтому если вам нужно приготовить блюдо быстро – оставьте шкурку. Воспользуйтесь следующей технологией, и вкус такого овоща вам понравится больше, чем жареная или пюре.

Видео дня

Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Для начинки понадобится пять простых ингредиентов.

Ингредиенты:

картофель

колбаса

сыр

зелень

яйца

Способ приготовления:

1. Картошку запечь целой в духовке.

2. После запекания срезать верх картофеля и вычистить середину.

3. Картошку помять, добавить колбасу, тертый сыр, зелень и яйца.

4. Все перемешать и начинить картофель.

5. Накрыть срезанным верхом картофеля и поставить в духовку, чтобы расплавился сыр и подрумянился картофель.

6. Остальные начинки можно использовать на горячие бутерброды.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: