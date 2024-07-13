Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

Чистка картофеля занимает достаточно много времени. Поэтому если вам нужно приготовить блюдо быстро – оставьте шкурку. Воспользуйтесь следующей технологией, и вкус такого овоща вам понравится больше, чем жареная или пюре.

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Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Для начинки понадобится пять простых ингредиентов.

Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

Ингредиенты:

  • картофель
  • колбаса
  • сыр
  • зелень
  • яйца

Способ приготовления:

Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

1. Картошку запечь целой в духовке.

2. После запекания срезать верх картофеля и вычистить середину.

Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

3. Картошку помять, добавить колбасу, тертый сыр, зелень и яйца.

4. Все перемешать и начинить картофель.

Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

5. Накрыть срезанным верхом картофеля и поставить в духовку, чтобы расплавился сыр и подрумянился картофель.

Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

6. Остальные начинки можно использовать на горячие бутерброды.

Чистить не придется: как вкусно запечь картошку в кожуре

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