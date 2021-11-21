Чизкейк без выпечки, способный превзойти торт "Битое стекло": простая идея
Если вы готовите "Битое стекло" на каждый праздник и хочется попробовать что-нибудь новое – стоит приготовить чизкейк с фруктовым желе. Такое блюдо смотрится гораздо эффектнее и готовится очень просто. Чизкейк не нуждается в выпекании, а также можно выбрать любимые фрукты и наслаждаться нереальным вкусом.
Идеей приготовления фруктового чизкейка без выпечки поделилась gotovim_kak_shefpovar на странице в Instagram.
Ингредиенты на форму диаметром 15-16 см
Для основания:
песочное печенье – 150 г
сливочное масло – 60 г
Для начинки:
кисломолочный творог – 300 г
сливки – 50 мл (10-33%)
50 г сливочное масло – 50 г
сахар – 75 г
желатин – 10 г
холодная вода – 40 мл
клубника (или другие фрукты) – 200 г
клубничное желе – 90 г
горячая вода – 400 мл
Способ приготовления:
1. Сделать основу: измельчить печенье в крошку, добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.
2. Застелить разъемную форму для выпекания фольгой, по бокам – пищевую пленку.
3. Туда выложить массу и равномерно распределить по дну.
4. Основание отставить в холодильник.
5. Приготовить начинку: желатин замочить в холодной воде на 15 минут, затем растопить в микроволновке или на плите.
6. К сыру добавить мягкое масло, сахар, сливки, растопленный желатин, взбить в блендере до однородной массы.
7. Выложить всю массу на основание из печенья в форму, разровнять, отставить в холодильник для застывания на 2-3 часа.
8. Слой желе: нарезать клубнику. В горячую воду высыпать желе, перемешать до растворения и полностью охладить.
9. В форму на начинку выложить фрукты и залить желе.
10. Оставить в холодильник на ночь до полного застывания.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: