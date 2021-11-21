Чизкейк без выпечки, способный превзойти торт 'Битое стекло': простая идея

Если вы готовите "Битое стекло" на каждый праздник и хочется попробовать что-нибудь новое – стоит приготовить чизкейк с фруктовым желе. Такое блюдо смотрится гораздо эффектнее и готовится очень просто. Чизкейк не нуждается в выпекании, а также можно выбрать любимые фрукты и наслаждаться нереальным вкусом.

Идеей приготовления фруктового чизкейка без выпечки поделилась gotovim_kak_shefpovar на странице в Instagram.

Ингредиенты на форму диаметром 15-16 см

Для основания:

песочное печенье – 150 г

сливочное масло – 60 г

Для начинки:

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кисломолочный творог – 300 г

сливки – 50 мл (10-33%)

50 г сливочное масло – 50 г

сахар – 75 г

желатин – 10 г

холодная вода – 40 мл

клубника (или другие фрукты) – 200 г

клубничное желе – 90 г

горячая вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Сделать основу: измельчить печенье в крошку, добавить растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.

2. Застелить разъемную форму для выпекания фольгой, по бокам – пищевую пленку.

3. Туда выложить массу и равномерно распределить по дну.

4. Основание отставить в холодильник.

5. Приготовить начинку: желатин замочить в холодной воде на 15 минут, затем растопить в микроволновке или на плите.

6. К сыру добавить мягкое масло, сахар, сливки, растопленный желатин, взбить в блендере до однородной массы.

7. Выложить всю массу на основание из печенья в форму, разровнять, отставить в холодильник для застывания на 2-3 часа.

8. Слой желе: нарезать клубнику. В горячую воду высыпать желе, перемешать до растворения и полностью охладить.

9. В форму на начинку выложить фрукты и залить желе.

10. Оставить в холодильник на ночь до полного застывания.

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