Чизкейк, как в сериале "Друзья": судья "МастерШеф" поделился секретом десерта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,1 т.
Чизкейк, как в сериале 'Друзья': судья 'МастерШеф' поделился секретом десерта

Сторонникам "Друзей" посвящается. Все же помнят ту серию, в которой Чендлер и Рэйчел ели чизкейк не из тарелки? Очень муссовый, нежный, сливочный, еще и на песочной основе – ну, классика же. Он настолько вкусный, что им не грех лакомиться даже с пола.

Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом чизкейка, как в сериале "Друзья", на своей странице в Instagram.

Чизкейк на песочной основе

Ингредиенты:

Видео дня

Способ приготовления:

  1. Размять печенье и соединить его с растопленным сливочным маслом. Выложить на дно формы. Взбить крем-сыр с сахарной пудрой.

  2. Добавить яйца. Постепенно влить сливки.

  3. Вылить массу в форму. Выпекать 1 час при температуре 150 градусов.

  4. Охлаждать чизкейк надо постепенно: сначала с открытыми дверями духовки, затем при комнатной температуре.

Также шеф-повар советует на дно духовки поставить тару с водой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты