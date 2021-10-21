Чизкейк, как в сериале "Друзья": судья "МастерШеф" поделился секретом десерта
Сторонникам "Друзей" посвящается. Все же помнят ту серию, в которой Чендлер и Рэйчел ели чизкейк не из тарелки? Очень муссовый, нежный, сливочный, еще и на песочной основе – ну, классика же. Он настолько вкусный, что им не грех лакомиться даже с пола.
Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом чизкейка, как в сериале "Друзья", на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Песочное печенье – 500 г
Масло сливочное – 166 г
Сыр сливочный – 1 кг
Сахарная пудра – 200 г
Яйца – 5 шт
Сливки – 333 мл
Способ приготовления:
Размять печенье и соединить его с растопленным сливочным маслом. Выложить на дно формы. Взбить крем-сыр с сахарной пудрой.
Добавить яйца. Постепенно влить сливки.
Вылить массу в форму. Выпекать 1 час при температуре 150 градусов.
Охлаждать чизкейк надо постепенно: сначала с открытыми дверями духовки, затем при комнатной температуре.
Также шеф-повар советует на дно духовки поставить тару с водой.
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