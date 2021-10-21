Чизкейк, как в сериале 'Друзья': судья 'МастерШеф' поделился секретом десерта

Сторонникам "Друзей" посвящается. Все же помнят ту серию, в которой Чендлер и Рэйчел ели чизкейк не из тарелки? Очень муссовый, нежный, сливочный, еще и на песочной основе – ну, классика же. Он настолько вкусный, что им не грех лакомиться даже с пола.

Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом чизкейка, как в сериале "Друзья", на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Песочное печенье – 500 г

Масло сливочное – 166 г

Сыр сливочный – 1 кг

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Сахарная пудра – 200 г

Яйца – 5 шт

Сливки – 333 мл

Способ приготовления:

Размять печенье и соединить его с растопленным сливочным маслом. Выложить на дно формы. Взбить крем-сыр с сахарной пудрой. Добавить яйца. Постепенно влить сливки. Вылить массу в форму. Выпекать 1 час при температуре 150 градусов. Охлаждать чизкейк надо постепенно: сначала с открытыми дверями духовки, затем при комнатной температуре.

Также шеф-повар советует на дно духовки поставить тару с водой.

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