Чизкейк "Нью-Йорк" с вишней: делимся секретами удачного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Чизкейк с вишней

Чизкейк – один из самых вкусных, ароматных и очень нежных по текстуре десертов. Рецептов этого десерта очень много, его можно делать с разными начинками, а также с соленой карамелью, фруктами и джемом.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусного чизкейка "Нью-Йорк" с вишней для чаепития, рецепт которого был опубликован Facebook-группе "Вкусная еда-кулинарные рецепты на каждый день".

Как приготовить вкусный чизкейк

Для теста:

  • Шоколадные или ванильные крекеры – 240 г

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  • Сливочное масло (топленое) – 8 ст. л.

  • Сахар-песок – 1/2 стакана

  • Соль – 1/4 ч. л.

Чизкейк с ванилью

Для начинки:

  • Сливочный сыр – 240 г

  • Сахар-песок 1 3/4 стакана

  • Мука – 3 столовых ложки

  • Лимон (цедра) – 1 ч. л.

Вкусный чизкейк

  • Апельсин (цедра) – 1 ч. л.

  • Яйцо – 5 шт.

  • Большие яичные желтки – 2 шт.

  • Ваниль – 1/2 ч. л.

Для верхушки:

  • Cладкая или кислая вишня без косточек – 300 г

  • Лимон (сок) – 2 ст. л.

  • Сахар-песок – 1/4 стакана

Вкусный домашний чизкейк

  • Крахмал – 1 ст. л.

  • Вода – 1/2 стакана

Способ приготовления:

1. Измельчите крекеры до мелкой крошки, хорошо перемешайте, добавьте топленое маслом, сахар и соль.

Как дома приготовить вкусный чизкейк

2. Духовку разогрейте до 200 С.​​​​​​​

Чизкейк с творогом

3. Начинка: яйца взбейте с сыром, добавьте сахар, муку и цедру, ваниль, яйца и желтки, взбивайте на низкой скорости.

Как приготовить полезный чизкейк

4. Смажьте форму сливочным маслом, выложите готовую массу и поставьте в морозилку, чтобы она застыла и выложите начинку и отправьте в духовку на 12 минут.

Обязательно убавьте температуру до 95 С и выпекайте еще 1 час.

Вкусный чизкейк

5. Верхушка: поместите все ингредиенты вместе в среднюю кастрюлю, доведите до кипения и варите 1-2 минуты. После снимите с огня и дайте остыть.

Вишни для чизкейка

6. Готовый чизкейк выложите на большое блюдо, сверху вишневую начинку и можно подавать вкусный десерт.

Готовый вишневый чизкейк

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