Чизкейк "Нью-Йорк" с вишней: делимся секретами удачного десерта
Чизкейк – один из самых вкусных, ароматных и очень нежных по текстуре десертов. Рецептов этого десерта очень много, его можно делать с разными начинками, а также с соленой карамелью, фруктами и джемом.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусного чизкейка "Нью-Йорк" с вишней для чаепития, рецепт которого был опубликован Facebook-группе "Вкусная еда-кулинарные рецепты на каждый день".
Для теста:
Шоколадные или ванильные крекеры – 240 г
Сливочное масло (топленое) – 8 ст. л.
Сахар-песок – 1/2 стакана
Соль – 1/4 ч. л.
Для начинки:
Сливочный сыр – 240 г
Сахар-песок 1 3/4 стакана
Мука – 3 столовых ложки
Лимон (цедра) – 1 ч. л.
Апельсин (цедра) – 1 ч. л.
Яйцо – 5 шт.
Большие яичные желтки – 2 шт.
Ваниль – 1/2 ч. л.
Для верхушки:
Cладкая или кислая вишня без косточек – 300 г
Лимон (сок) – 2 ст. л.
Сахар-песок – 1/4 стакана
Крахмал – 1 ст. л.
Вода – 1/2 стакана
Способ приготовления:
1. Измельчите крекеры до мелкой крошки, хорошо перемешайте, добавьте топленое маслом, сахар и соль.
2. Духовку разогрейте до 200 С.
3. Начинка: яйца взбейте с сыром, добавьте сахар, муку и цедру, ваниль, яйца и желтки, взбивайте на низкой скорости.
4. Смажьте форму сливочным маслом, выложите готовую массу и поставьте в морозилку, чтобы она застыла и выложите начинку и отправьте в духовку на 12 минут.
Обязательно убавьте температуру до 95 С и выпекайте еще 1 час.
5. Верхушка: поместите все ингредиенты вместе в среднюю кастрюлю, доведите до кипения и варите 1-2 минуты. После снимите с огня и дайте остыть.
6. Готовый чизкейк выложите на большое блюдо, сверху вишневую начинку и можно подавать вкусный десерт.
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