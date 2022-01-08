Чизкейк "Сникерс" из печенья: элементарная идея десерта без выпечки
Если вы еще не знаете, какой десерт приготовить – чудесной идеей будет сделать чизкейк. В его основе вкусное тесто из песочного печенья и нежная творожная текстура. По вкусу очень напоминает известный батончик "Сникерс" за счет тягучей карамели и большого количества орехов. Готовить такой тортик довольно просто, а гости точно удивятся эффектной подаче и яркому вкусу.
Идея опубликована на странице pani_bulka в Instagram.
Ингредиенты для основания:
песочное печенье – 250 г
сливочное растопленное масло – 120 г
⠀Ингредиенты для творожно-сливочной начинки:
кисломолочный творог – 550 г
яйца – 2 шт
сахарная пудра – 90 г
сливки 33% – 150 мл
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Ингредиенты для карамели:
сахар – 225 г
вода – 60 г
сливки 33% – 120 г
соль – 1 ч.л без верха
арахис – 100-130 г
Способ приготовления:
1. Для основы измельчить печенье в крошку (блендером или скалкой), добавить растопленное масло какао (по желанию). Утрамбовать в форму, распределить на дне и по бокам, убрать в холодильник.
2. Для начинки все перемешать, выложить массу поверх основания из печенья.
3. Запекать при температуре 140-150 градусов 80-90 минут, масса должна схватиться по бокам, а середина остается жидковатой. Охладить при комнатной температуре, убрать в холодильник до полного застывания.
4. Сахар и воду довести до кипения на медленном огне.
5. Отдельно соединить горячее растопленное масло и горячие сливки.
6. Эту массу добавить в кипящий сироп, закинуть соль.
7. Слегка проварить. Сначала масса будет жидкой – это нормально. По мере охлаждения она загустеет.
8. Смешать с арахисом и выложить поверх остывшего чизкейка.
9. Поставить в холодильник.
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