Чизкейк 'Сникерс' из печенья: элементарная идея десерта без выпечки

Если вы еще не знаете, какой десерт приготовить – чудесной идеей будет сделать чизкейк. В его основе вкусное тесто из песочного печенья и нежная творожная текстура. По вкусу очень напоминает известный батончик "Сникерс" за счет тягучей карамели и большого количества орехов. Готовить такой тортик довольно просто, а гости точно удивятся эффектной подаче и яркому вкусу.

Идея опубликована на странице pani_bulka в Instagram.

Ингредиенты для основания:

песочное печенье – 250 г

сливочное растопленное масло – 120 г

⠀Ингредиенты для творожно-сливочной начинки:

кисломолочный творог – 550 г

яйца – 2 шт

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сахарная пудра – 90 г

сливки 33% – 150 мл

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Ингредиенты для карамели:

сахар – 225 г

вода – 60 г

сливки 33% – 120 г

соль – 1 ч.л без верха

арахис – 100-130 г

Способ приготовления:

1. Для основы измельчить печенье в крошку (блендером или скалкой), добавить растопленное масло какао (по желанию). Утрамбовать в форму, распределить на дне и по бокам, убрать в холодильник.

2. Для начинки все перемешать, выложить массу поверх основания из печенья.

3. Запекать при температуре 140-150 градусов 80-90 минут, масса должна схватиться по бокам, а середина остается жидковатой. Охладить при комнатной температуре, убрать в холодильник до полного застывания.

4. Сахар и воду довести до кипения на медленном огне.

5. Отдельно соединить горячее растопленное масло и горячие сливки.

6. Эту массу добавить в кипящий сироп, закинуть соль.

7. Слегка проварить. Сначала масса будет жидкой – это нормально. По мере охлаждения она загустеет.

8. Смешать с арахисом и выложить поверх остывшего чизкейка.

9. Поставить в холодильник.

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