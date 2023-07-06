Если плесени на продукте совсем мало – мы часто просто не обращаем на нее внимание, ведь небольшое поражение совсем не влияет на вкус пищи. Или же испорченный участок можно просто не заметить, и съесть продукт вместе с ним. Но в том, можно ли вообще употреблять такие продукты, нужно разобраться.

Редакция FoodOboz расскажет, какие последствия может иметь употребление продуктов с плесенью. Они достаточно серьезные.

Как плесень попадает в пищу?

Споры плесени всегда находятся в воздухе вокруг нас, как в помещении, так и на улице. Это крошечные частицы, которые могут путешествовать по воздуху и оседать на поверхности, включая пищу. Когда условия благоприятные, например, в местности, высокая влажность или высокая температура, они действительно могут начать расти, поскольку плесень прогрессирует в этой теплой влажной среде.

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Также, продукты могут покрыть плесень, если вы неправильно их моете или храните.

Что будет, если есть продукты с плесенью

Аллергическая реакция

Как и любая другая аллергия, специфические симптомы и тяжесть аллергической реакции могут отличаться от человека к человеку. Все будет зависеть от индивидуальной чувствительности, типа и количества проглоченной плесени, а также общего состояния здоровья человека. Однако симптомами обычно является неконтролируемый зуд, переходящий в крапивницу, навязчивое чихание или затрудненное дыхание.

Пищевое отравление

Это связано с вредными токсинами, содержащимися в плесени, которая растет на еде. Общие симптомы пищевого отравления включают тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, головокружение и в некоторых случаях лихорадку.

Головная боль

Если вы сьели много пищи с плесенью – у вас может возникнуть головная боль. Как правило, эта боль является результатом вдыхания плесени в течение длительного периода времени.

Кроме того, если у вас аллергия на определенный вид плесени, которую вы потребляли с пищей, головная боль может являться реакцией на микотоксины. В этом случае головная боль, как правило, сильнее и может больше напоминать мигрень.

Усталость

Если вы вдруг чувствуете себя истощенными после того, как съели что-то с плесенью, это может быть связано. Утомление вызывают вредные миотоксины.

Проблемы с дыханием

Употребление пищи с плесенью потенциально может привести к проблемам с дыханием у некоторых людей. Это более вероятно, если плесень производит споры или микотоксины, раздражающие дыхательную систему. Споры плесени могут выделяться в воздух из заплесневелой пищи. Если эти споры вдохнуть во время еды, они могут вызвать раздражение дыхательной системы.

Если вы срезаете плесень с еды, безопасно ли есть после этого продукт?

Если участок с плесенью незначительный, очень часто его просто отрезают. Но если плесень уже присутствует – это значит, что она поразила весь продукт. И даже если видимых признаков нет – еда все равно испорчена.

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