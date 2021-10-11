Что будет с организмом, если отказаться от мяса: ученые назвали плюсы и минусы

Вегетарианство в современном мире набирает все большей популярности, поскольку отказ от мяса имеет целый ряд преимуществ для здоровья, начиная от снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая профилактикой диабета 2-го типа. Более того, выгоды от сокращения или прекращения употребления этого продукта являются не только физическими, но и психологическими.

Об этом сказано в материале издания Boldsky. При этом стоит учитывать, что полный отказ от мяса может привести к дефициту йода, железа, витамина D и B12, поэтому прежде чем принять такое решение нужно посоветоваться с врачом или диетологом и обсудить добавки. А вот среди преимуществ сокращения употребления этого продукта названы следующие:

1. Пониженная кислотность. Согласно результатам исследований, мясо и блюда на его основе могут стимулировать выработку кислот в желудке, что грозит повышением кислотности, изжогой, головной болью, болями в желудке и т. д.

Видео дня

2. Снижение веса. Ученые доказали, что полный переход мясоедов на растительную диету способствовал легкому и здоровому снижению веса. Кроме того, люди, которые придерживаются растительной диеты, как правило, потребляют меньше калорий и жиров.

3. Здоровый кишечник. Вегетарианцы по сравнению с мясоедами имеют более чистый пищеварительный тракт, показало исследование. Диета, основанная на растительной пище, способствует росту здоровых бактерий, которые выстилают кишечник и предотвращают определенные расстройства пищеварения.

4. Снижение риска диабета 2-го типа. Согласно данным исследований, риск диабета 2 типа намного выше у мясоедов по сравнению с вегетарианцами, что связано с гормонами, содержанием железа и нитратов в мясе.

5. Пониженный уровень холестирина в крови. Пища на основе мяса очень богата насыщенными жирами, повышающими уровень холестерина в крови. Он, в свою очередь, может привести к серьезным заболеваниям, таким как ожирение, инсульт, сердечные заболевания и т. д.

6. Сниженный риск инфекций. По мнению экспертов, отказ от невегетарианской пищи может уменьшить количество инфекций и воспалений, возникающих в нашем организме. Если животное инфицировано, эта инфекция может передаваться человеку напрямую после употребления в пищу его мяса. Кроме того, вегетарианство положительно влияет на заживление ран.

7. Более здоровые гены. Исследование показало, что растительная диета создает более здоровую ДНК или генетический состав. В этом помогают антиоксиданты и питательные вещества, содержащиеся в овощах. Кроме того, растительная диета помогает дольше сохранять чувство молодости.

8. Улучшение состояния кожи. Гормоны, вводимые животным перед употреблением в пищу, могут влиять на кожу человека, вызывая такие состояния, как акне, розацеа, экзема и т. д. Переход на вегетарианскую диету может помочь сделать вашу кожу более здоровой.

9. Больше энергии. Когда люди перестают есть мясо, они начинают замечать меньшую усталость в течение дня. Диета без мяса помогает избавиться от лишнего веса и токсинов, а также дает ощущение легкости и энергии.

10. Снижение риска сердечных заболеваний. Множеством исследований, которые изучали этот вопрос, было доказано, что потребление насыщенных жиров, в основном содержащихся в мясе и продуктах животного происхождения, повышает риск сердечных заболеваний.

11. Снижение риска онкологических заболеваний. Употребление красного мяса увеличивает риск развития колоректального рака, а также других его видов, включая рак груди.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: