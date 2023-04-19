Фарш – это очень универсальный продукт. Из него можно приготовить множество разнообразных сытных блюд за минимальное количество времени. К примеру, сочные гнезда с начинкой. Они отлично подходят для простого ужина или к праздничному столу.

Идея приготовления гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

помидоры – 1 шт

яйца – 1 шт

сыр – 1 шт

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Противень застелить фольгой

2. Выложить гнезда из фарша.

3. Сырое яйцо перемешать вилкой.

4. Добавить сыр и помидоры.

5. Перемешать.

6. Выложить готовую начинку в гнезда.

7. Отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180-220 градусов (в зависимости от духовки).

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