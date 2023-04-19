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Что быстро и вкусно приготовить из фарша: блюдо на все случаи жизни
Фарш – это очень универсальный продукт. Из него можно приготовить множество разнообразных сытных блюд за минимальное количество времени. К примеру, сочные гнезда с начинкой. Они отлично подходят для простого ужина или к праздничному столу.
Идея приготовления гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- помидоры – 1 шт
- яйца – 1 шт
- сыр – 1 шт
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Противень застелить фольгой
2. Выложить гнезда из фарша.
3. Сырое яйцо перемешать вилкой.
4. Добавить сыр и помидоры.
5. Перемешать.
6. Выложить готовую начинку в гнезда.
7. Отправить в духовку на 20-30 минут при температуре 180-220 градусов (в зависимости от духовки).
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