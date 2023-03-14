Если в вашей морозилке уже долгое время лежит куриная грудка, и вы не знаете, какое сытное блюдо из нее приготовить – следующая идея для вас. Секрет в том, что мясо не нужно нарезать на мельчайшие кусочки, обжаривать или варить. Оно остается целым. В сочетании с сочной начинкой получается очень сытный рулет. Его можно приготовить даже в микроволновке – понадобится не больше 20 минут.

Идея приготовления легкого рулета из куриной грудки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником gr.iryna в Instagram.

Ингредиенты:

грудка

сметана

плавленый или кисломолочный сыр

укроп

перец болгарский (можно сушеный)

лук

сухофрукты – 2-3 шт

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соль

перец

Способ приготовления:

1. Грудку разрезать, немного отбить.

2. Посолить, поперчить, смазать сметаной и укропом.

3. Выложить сыр, болгарский перец, сухофрукты, лук.

4. Для надежности закрепить зубочистками или нитями.

5. Готовить 10-15 минут в микроволновке или 20-30 минут в духовке.

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