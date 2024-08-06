Фарш с лавашем отлично подходят для обеда. Из таких продуктов можно приготовить сытный пирог, которого хватит на всю семью. А главное, что вы справитесь очень быстро.

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Идея приготовления сытного пирога с фаршем для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху добавьте много сырной заливки.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

вода – 30 мл.

соль, перец – по вкусу.

лаваш – 3 шт.

сметана – 200 г

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук, соль, перец и воду.

2. Все перемешать.

3. Выложить на лаваш фарш и свернуть в рулет.

4. Нарезать на кусочки.

5. Выложить в форму.

6. Для заливки соединить яйца, сметану, натертый сыр, соль и перец, все перемешать.

7. Залить пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

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