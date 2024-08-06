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Что быстро приготовить на обед из фарша: понадобится лаваш
Фарш с лавашем отлично подходят для обеда. Из таких продуктов можно приготовить сытный пирог, которого хватит на всю семью. А главное, что вы справитесь очень быстро.
Идея приготовления сытного пирога с фаршем для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху добавьте много сырной заливки.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- вода – 30 мл.
- соль, перец – по вкусу.
- лаваш – 3 шт.
- сметана – 200 г
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить лук, соль, перец и воду.
2. Все перемешать.
3. Выложить на лаваш фарш и свернуть в рулет.
4. Нарезать на кусочки.
5. Выложить в форму.
6. Для заливки соединить яйца, сметану, натертый сыр, соль и перец, все перемешать.
7. Залить пирог и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
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