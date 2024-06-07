Одно из самых простых блюд, которые можно приготовить на обед – это лазанья. Для нее вам понадобятся только готовые макаронные листы, а также простой мясной фарш. Особую сочность придадут соусы.

Идея приготовления сытной лазаньи для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Хватит на всю семью.

Ингредиенты для соуса болоньезе:

фарш – 650 г

томаты свежие – 2 шт.

томатный соус – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

соль, перец

масло

Соус бешамель:

сливочное масло – 100 г

молоко – 800 мл.

мука – 150 г

мускатный орех – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Дополнительно:

готовые листья лазаньи – 12 шт.

сыр моцарелла – 350-400 г

Способ приготовления:

1. Для соуса болоньезе поджарить лук и фарш.

2. Добавить соус и томаты.

3. Посолить, поперчить, выжать чеснок и тушить 10 минут.

4. Параллельно готовить соус бешамель.

5. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку и вымешивать.

6. Постепенно влить молоко, все время помешивая, добавить мускатный орех и соль, снять с огня.

7. На дно противня влить соус бешамель, затем листья лазаньи, соус болоньезе и тертый сыр.

8. Так повторить слой за слоем.

9. Поставить запекаться в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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