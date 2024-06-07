Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
273
Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

Одно из самых простых блюд, которые можно приготовить на обед – это лазанья. Для нее вам понадобятся только готовые макаронные листы, а также простой мясной фарш. Особую сочность придадут соусы.

Идея приготовления сытной лазаньи для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Хватит на всю семью.

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

Ингредиенты для соуса болоньезе:

  • фарш – 650 г
  • томаты свежие – 2 шт.
  • томатный соус – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль, перец
  • масло

Соус бешамель:

  • сливочное масло – 100 г
  • молоко – 800 мл.
  • мука – 150 г
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Дополнительно:

  • готовые листья лазаньи – 12 шт.
  • сыр моцарелла – 350-400 г

Способ приготовления:

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

1. Для соуса болоньезе поджарить лук и фарш.

2. Добавить соус и томаты.

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

3. Посолить, поперчить, выжать чеснок и тушить 10 минут.

4. Параллельно готовить соус бешамель.

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

5. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку и вымешивать.

6. Постепенно влить молоко, все время помешивая, добавить мускатный орех и соль, снять с огня.

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

7. На дно противня влить соус бешамель, затем листья лазаньи, соус болоньезе и тертый сыр.

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

8. Так повторить слой за слоем.

9. Поставить запекаться в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты