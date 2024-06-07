Что быстро приготовить на обед из мясного фарша: вариант простого и бюджетного блюда
Одно из самых простых блюд, которые можно приготовить на обед – это лазанья. Для нее вам понадобятся только готовые макаронные листы, а также простой мясной фарш. Особую сочность придадут соусы.
Идея приготовления сытной лазаньи для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Хватит на всю семью.
Ингредиенты для соуса болоньезе:
- фарш – 650 г
- томаты свежие – 2 шт.
- томатный соус – 300 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль, перец
- масло
Соус бешамель:
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 800 мл.
- мука – 150 г
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Дополнительно:
- готовые листья лазаньи – 12 шт.
- сыр моцарелла – 350-400 г
Способ приготовления:
1. Для соуса болоньезе поджарить лук и фарш.
2. Добавить соус и томаты.
3. Посолить, поперчить, выжать чеснок и тушить 10 минут.
4. Параллельно готовить соус бешамель.
5. В кастрюле растопить сливочное масло, всыпать муку и вымешивать.
6. Постепенно влить молоко, все время помешивая, добавить мускатный орех и соль, снять с огня.
7. На дно противня влить соус бешамель, затем листья лазаньи, соус болоньезе и тертый сыр.
8. Так повторить слой за слоем.
9. Поставить запекаться в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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