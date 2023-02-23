Что быстро приготовить на ужин: сытное блюдо из картофеля и мяса
Если вам нужно что-то быстро приготовить к ужину для всей семьи – не проблема. Для этого понадобится всего два главных ингредиента – картофель и мясо, которые можно вкусно запечь в духовке. Подготовка займет у вас всего 15 минут.
В одном из кулинарных блогов (jemmsoul) в Instagram был опубликован рецепт запеченного картофеля с мясом, ананасами и сыром.
Ингредиенты:
- мясо (в рецепте ошейок)
- картофель
- ананас консервированный
- сыр
- специи
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Мясо порезать и слегка отбить. Посыпать специями и выложить в форму.
2. Картофель почистить и порезать колечками. Выложить на мясо. Слегка полить растительным маслом.
3. Форму накрыть фольгой и запекать при температуре 180 градусов 40 минут.
4. После этого достать форму из духовки, выложить сверху на картофель ананасы и посыпать тертым сыром.
5. Запекать до золотистой корочки.
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