Если вам нужно что-то быстро приготовить к ужину для всей семьи – не проблема. Для этого понадобится всего два главных ингредиента – картофель и мясо, которые можно вкусно запечь в духовке. Подготовка займет у вас всего 15 минут.

В одном из кулинарных блогов (jemmsoul) в Instagram был опубликован рецепт запеченного картофеля с мясом, ананасами и сыром.

Ингредиенты:

мясо (в рецепте ошейок)

картофель

ананас консервированный

сыр

специи

масло растительное

Способ приготовления:

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1. Мясо порезать и слегка отбить. Посыпать специями и выложить в форму.

2. Картофель почистить и порезать колечками. Выложить на мясо. Слегка полить растительным маслом.

3. Форму накрыть фольгой и запекать при температуре 180 градусов 40 минут.

4. После этого достать форму из духовки, выложить сверху на картофель ананасы и посыпать тертым сыром.

5. Запекать до золотистой корочки.

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