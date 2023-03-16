Завтрак – это самый важный прием пищи, ведь от него зависит энергия на весь день. Поэтому блюдо должно быть сбалансированным. И, к тому же, максимально быстрым в приготовлении.

Идеи приготовления 10 завтраков опубликованы на странице фудблогера Елены с ником alonka_good в Instagram. Здесь сочетаются между собой достаточно простые, но полезные продукты.

10 идей полезных завтраков:

1 Овсянка с маслом и сыром, тунец, вареное яйцо с икрой, авокадо, салат айсберг.

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2. Сосиски, скрембл, сыр, помидор, огурец, тост.

3. Круассан, омлет, прошутто, сыры, жареный адыгейский, апельсиновый конфитюр.

4. Яичница, бекон, картофель, кукуруза, помидор, огурец, тост.

5. Омлет с брокколи, тост со сливочным сыром и лососем, сыры, помидор.

6. Омлет, чиабата с авокадо и икрой, айсберг с детдомом, сыр.

7. Тост со сливочным сыром, слабосоленым лососем, омлет, сальса из авокадо и помидора черри.

8. Яичница, ветчина, сыр, салат айсберг с помидорами, тост из авокадо.

9. Тост с запеченным сыром бри и абрикосовым джемом, омлет с пармезаном, хамон, руккола, помидор.

10. Овсянка с маслом и пармезаном, яичница, тост с авокадо и сливочным сыром.

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