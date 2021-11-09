Что делать, чтобы молоко не выкипало: простой лайфхак

Многим знакома ситуация, когда поставили вариться молоко для каши, отошли на несколько минут, а оно вышло за пределы кастрюли и оказалось на плите. Не очень приятное зрелище, правда? Но такие случаи бывают даже у самых опытных поваров. Итак, не стоит расстраиваться. Ведь есть простой лайфхак, который поможет избежать таких инцидентов.

О том, как избежать выкипания молока сообщило издание Рapilot .

Конечно, самый простой прием – всегда следить за огнем и постоянно помешивать молоко. Или бросить кубик льда, как только напиток начнет закипать.

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Также существует еще одна хитрость, о которой мало кто знает. Для этого нужно предварительно намазать бортики кастрюли сливочным или оливковым маслом. Жирная среда станет настоящим препятствием для выкипания молока.

Ранее кулинарный аккаунт Shopo.ede поделился рецептом молочного десерта, который можно приготовить всего за 15 минут. Опубликовано в Tik-Tok.

Ингредиенты:

Кукурузный крахмал – 60 г

Сахар – 30 г

Молоко – 170 мл

Соль – щепотка

Декор или вкусовые добавки – по желанию

Способ приготовления:

Смешать сахар, соль и крахмал. Молоко нагреть и вылить в массу. Получившуюся смесь через сито перелить в кастрюлю. Ни в коем случае не должно быть комочков. Поставить на огонь и постоянно помешивая довести массу до однородности. Когда молочная масса немного остынет – слепить шарики. Можно обвалять его в какао, кокосовой стружке или выбрать любой декор по желанию.

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