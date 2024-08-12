Если в холодильнике уже несколько дней лежит немного сосисок и колбасы – используйте эти продукты для приготовления сытного обеда. Из таких продуктов можно сделать простой суп. Для него не придется долго варить мясо, а бульон будет очень ароматным.

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Идея приготовления бюджетного супа с колбасками и сосисками опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Вкус вас приятно поразит.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

средняя морковь – 1 шт.

средний лук – 1 шт.

лавровые листья – 2 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

соль, перец

зелень

сливочное масло

колбаски и сосиски

Способ приготовления:

1. В кипящую воду добавить нарезанный кубиками картофель и варить 15 минут.

2. На кусочке масла обжарить нарезанный лук и морковь.

3. Колбаски и сосиски порезать на маленькие кусочки.

4. Переложить на сковороду в морковь и лук и обжарить вместе еще 10-15 минут.

5. После этого переложить в кастрюлю в картофель, добавить лавровые листики, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.

6. По желанию на этом этапе можно добавить еще плавленые сырки.

7. В конце добавить зелень, измельченный чеснок, перемешать и снять с огня.

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