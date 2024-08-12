Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
201
Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

Если в холодильнике уже несколько дней лежит немного сосисок и колбасы – используйте эти продукты для приготовления сытного обеда. Из таких продуктов можно сделать простой суп. Для него не придется долго варить мясо, а бульон будет очень ароматным.

Видео дня

Идея приготовления бюджетного супа с колбасками и сосисками опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Вкус вас приятно поразит.

Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.
  • средняя морковь – 1 шт.
  • средний лук – 1 шт.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль, перец
  • зелень
  • сливочное масло
  • колбаски и сосиски

Способ приготовления:

Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

1. В кипящую воду добавить нарезанный кубиками картофель и варить 15 минут.

2. На кусочке масла обжарить нарезанный лук и морковь.

Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

3. Колбаски и сосиски порезать на маленькие кусочки.

4. Переложить на сковороду в морковь и лук и обжарить вместе еще 10-15 минут.

Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

5. После этого переложить в кастрюлю в картофель, добавить лавровые листики, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.

Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

6. По желанию на этом этапе можно добавить еще плавленые сырки.

Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда

7. В конце добавить зелень, измельченный чеснок, перемешать и снять с огня.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты