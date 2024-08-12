Что делать с остатками колбасы и сосисок: рецепт сытного обеда
Если в холодильнике уже несколько дней лежит немного сосисок и колбасы – используйте эти продукты для приготовления сытного обеда. Из таких продуктов можно сделать простой суп. Для него не придется долго варить мясо, а бульон будет очень ароматным.
Идея приготовления бюджетного супа с колбасками и сосисками опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Вкус вас приятно поразит.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- средняя морковь – 1 шт.
- средний лук – 1 шт.
- лавровые листья – 2 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль, перец
- зелень
- сливочное масло
- колбаски и сосиски
Способ приготовления:
1. В кипящую воду добавить нарезанный кубиками картофель и варить 15 минут.
2. На кусочке масла обжарить нарезанный лук и морковь.
3. Колбаски и сосиски порезать на маленькие кусочки.
4. Переложить на сковороду в морковь и лук и обжарить вместе еще 10-15 минут.
5. После этого переложить в кастрюлю в картофель, добавить лавровые листики, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.
6. По желанию на этом этапе можно добавить еще плавленые сырки.
7. В конце добавить зелень, измельченный чеснок, перемешать и снять с огня.
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