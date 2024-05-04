Что делать с оставшимися белками после приготовления паски: делимся идеей
Для теста на кулич обычно используют только желтки – именно с ними выпечка получится пышной и будет иметь приятный желтый цвет. Поэтому белки из яиц просто остаются в миске. Выбрасывать такой продукт жалко, но этого делать не придется, если воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления элементарного белкового десерта опубликована на странице фудблогера Ирины Моравской (ira.moravska) в Instagram. Вам понадобится свежая сочная клубника.
Ингредиенты:
- белки – 6 шт.
- сахарная пудра – 200 г
- миндальная стружка – горсть
- яблочный или винный уксус – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- сливки 33% – 500 мл.
- клубничный джем
- свежая клубника – 300 г
Способ приготовления:
1. Белки взбить миксером до густой массы, добавить щепотку соли и ложку уксуса яблочного или винного.
2. Когда образуется стойкая пена – добавить постепенно 150 г сахарной пудры.
3. Взять пергамент и нарисовать круг размера тортовщицы (должно быть два таких круга).
4. Разделить меренг на две части (1 на каждый пергамент).
5. Выпекать при температуре 130 градусов 40 минут в режиме горячего обдува.
6. После 40 минут выключить духовку, но не вынимать коржи еще 30 минут, чтобы они там остывались и досушивались. Они не должны слишком пересохнуть или вырасти как бизе.
7. Подсушиться должна только поверхностная кожица и дно. Внутри меренг должен остаться нежным.
8. Пока остывает меренга – взбить сливки (главное не переусердствуйте, чтобы они не стали маслом).
9. Как только сливки начнут густеть – добавить 50 г сахарной пудры, пакетик ванильного сахара.
10. Можно добавить 250 г маскарпона и цедру лимона немного для запаха.
11. Когда коржи готовы – выложить первый корж на тортовницу и смазать клубничным джемом. Поверх джема половину сливок, на сливки клубнику нарезанную на дольки или пластинками.
12. Тогда снова корж и поверх сливки. Украсить торт клубникой и оставшимися орешками.
13. Отставить для стабилизации на несколько часов.
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