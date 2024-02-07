Ленивые вареники можно делать как сладкими, так и солеными. Обычно сладкие вареники подают с вареньем или медом, а соленые – со сметаной и зеленью.

А вот как именно приготовить ленивые вареники, чтобы они хорошо держали форму и не разваливались во время варки, рассказала фудблогер с ником healthydemure. В Instagram она выложила идеальный рецепт этого блюда, а также показала, как правильно приготовить именно сладкие ленивые вареники.

Видео дня

Ингредиенты

Творог – 200 г

Яйца – 1 шт.

Мед – 1-2 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Ванилин – щепотка

Способ приготовления

1.Все ингредиенты смешиваем до однородности. Если творог зернистый, перебиваем массу блендером.

2. Из теста формируем колбаски, обваливаем их в муке и нарезаем на куски, которые и будут ленивыми варениками.

3. В кастрюлю набираем воду, подсаливаем ее, ставим на огонь и даем закипеть.

4. Отвариваем ленивые вареники в подсоленной воде в течение 3 минут.

5. Вынимаем, промываем холодной водой и подаем со сметаной.

На OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты: