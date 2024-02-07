Что добавить к ленивым вареникам, чтобы они держали форму и не распадались
Ленивые вареники можно делать как сладкими, так и солеными. Обычно сладкие вареники подают с вареньем или медом, а соленые – со сметаной и зеленью.
А вот как именно приготовить ленивые вареники, чтобы они хорошо держали форму и не разваливались во время варки, рассказала фудблогер с ником healthydemure. В Instagram она выложила идеальный рецепт этого блюда, а также показала, как правильно приготовить именно сладкие ленивые вареники.
Ингредиенты
- Творог – 200 г
- Яйца – 1 шт.
- Мед – 1-2 ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Ванилин – щепотка
Способ приготовления
1.Все ингредиенты смешиваем до однородности. Если творог зернистый, перебиваем массу блендером.
2. Из теста формируем колбаски, обваливаем их в муке и нарезаем на куски, которые и будут ленивыми варениками.
3. В кастрюлю набираем воду, подсаливаем ее, ставим на огонь и даем закипеть.
4. Отвариваем ленивые вареники в подсоленной воде в течение 3 минут.
5. Вынимаем, промываем холодной водой и подаем со сметаной.
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