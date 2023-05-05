Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент
Бисквит – это не только вкусный и нежный десерт, но и очень капризный. Необходимо соблюдать четкие пропорции, потому что каждая погрешность может испортить ваше тесто. Но беспроигрышным вариантом будет добавить в массу именно кукурузный крахмал. Текстура получится пышной и воздушной.
Идея приготовления пышного бисквита с кукурузным крахмалом опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко emiliya.yevtushenko в Instagram. Для таких коржей подойдет любой крем.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 200 граммов сахара
- 160 граммов муки
- 40 граммов кукурузного крахмала
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 120 граммов теплого молока
- 55 граммов подсолнечного масла
Способ приготовления:
1. Яйца комнатной температуры делим на белки и желтки.
2. Взбиваем желтки с половиной сахара (это 100 граммов) до пышной пены.
3. Отдельно муку просеиваем с разрыхлителем и крахмалом. Половину добавляем в сбитые желтки и хорошо перемешиваем.
4. Вливаем теплое молоко и растительное масло, перемешиваем.
5. Отдельно взбиваем белки в сухой и чистой миске с сахаром (100 г) до пышной массы.
6. Белки ввести в массу из желтков, перемешать на маленьких оборотах миксера или лопаткой.
7. Просеиваем оставшуюся муку осторожно вымешивая.
8. Выпекаем при температуре 170 градусов 50-60 минут. к сухой шпажке
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