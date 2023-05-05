Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

Бисквит – это не только вкусный и нежный десерт, но и очень капризный. Необходимо соблюдать четкие пропорции, потому что каждая погрешность может испортить ваше тесто. Но беспроигрышным вариантом будет добавить в массу именно кукурузный крахмал. Текстура получится пышной и воздушной.

Идея приготовления пышного бисквита с кукурузным крахмалом опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко emiliya.yevtushenko в Instagram. Для таких коржей подойдет любой крем.

Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 200 граммов сахара
  • 160 граммов муки
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  • 40 граммов кукурузного крахмала
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 120 граммов теплого молока
  • 55 граммов подсолнечного масла

Способ приготовления:

Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

1. Яйца комнатной температуры делим на белки и желтки.

2. Взбиваем желтки с половиной сахара (это 100 граммов) до пышной пены.

Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

3. Отдельно муку просеиваем с разрыхлителем и крахмалом. Половину добавляем в сбитые желтки и хорошо перемешиваем.

4. Вливаем теплое молоко и растительное масло, перемешиваем.

Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

5. Отдельно взбиваем белки в сухой и чистой миске с сахаром (100 г) до пышной массы.

6. Белки ввести в массу из желтков, перемешать на маленьких оборотах миксера или лопаткой.

Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

7. Просеиваем оставшуюся муку осторожно вымешивая.

Что добавить в бисквитное тесто, чтобы оно получилось пышным: один простой ингредиент

8. Выпекаем при температуре 170 градусов 50-60 минут. к сухой шпажке

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