Что добавить в блины, чтобы покрасить их в разные цвета: никакой химии и сахара

Такие блины на завтрак поднимут настроение с самого утра, добавят красок в серую обыденность и энергию на целый день. Все потому, что они цветные и очень полезные. И добиться желаемой окраски можно без разнообразных консервантов и искусственных красителей, используя только натуральные ингредиенты.

Рецептами приготовления зеленых, желтых, коричневых и красных блинов поделилось польское издание Women's Health

Зеленые блины

Ингредиенты (порция на одного человека):

яйцо среднего размера – 1 шт

пшеничная мука – 85 г

свежий шпинат – 70 г

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газировка – 70 мл

растительное масло – 1 ст.л

молоко – 85 мл

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Шпинат хорошо промыть

2. Положить в отдельную посуду, влить молоко и воду. Взбить ингредиенты до однородности.

3. К зеленой смеси добавить муку, яйцо и щепотку соли, хорошо все перемешать.

4. Добавить масло, еще раз взбить.

5. Оставить тесто на 15 минут.

6. Обжарить блины: выкладывать на сковороду небольшими порциями, готовить с двух сторон.

7. Подавать с сыром фета, курицей и вялеными помидорами или сливочным сыром и лососем.

Желтые блины

Ингредиенты (порция на двоих):

молоко – 125 мл

кукурузная мука – 150 г

газировка – 100 мл

яйца – 1 шт

соль – щепотка

разрыхлитель – 1/3 ч.л

растительное масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Муку, разрыхлитель и соль высыпать в миску или блендер, перемешать ингредиенты ложкой.

2. Добавить яйцо, молоко, воду и растительное масло, затем включить блендер и взбить все ингредиенты до однородной консистенции.

3. Вылить массу на сковороду и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

4. Можно подавать с домашними консервами или творогом, с красной фасолью, перцем, кукурузой, хорошо приправленным фаршем и творогом.

Коричневые блины

Ингредиенты (порция на одного человека):

пшеничная мука – 60 г

разрыхлитель – 1/3 ч.л

яйца – 1 шт

темное какао – 1 ст.л

шоколад без сахара – 2 кусочка

молоко – 90 мл

растительное масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Насыпать муку, какао и разрыхлитель в миску или блендер.

2. Влить молоко, растительное масло, добавить яйцо. Если вы хотите, чтобы ваши блины имели насыщенный коричневый цвет и более выразительный вкус, вы можете добавить еще два (растопленных) кубика темного шоколада без сахара.

3. Перемешивать все 2 минуты. Тесто для шоколадных блинчиков может быть немного гуще, чем традиционное, поэтому они получатся грубее. Если вы любите тонкие блины, добавьте в смесь немного воды.

4. Вылить на сковороду тесто и жарить с двух сторон.

5. Подавать с фруктами, вареньями и сливочным сыром.

Красные блины

Ингредиенты (порция на одного человека):

свекла – 85 г

пшеничная мука – 35 г

молоко – 50 мл

яйца – 1 шт

разрыхлитель – 1/3 ч.л

масло – 1 ст.л

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Свеклу промыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать мелкими кусочками. Каждый из них завернуть в бумагу для выпечки.

2. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 40 минут.

3. Охлажденную, мягкую и нарезанную (или натертую) свеклу поместить в блендер вместе с яйцом и молоком. Смешать до однородности.

4. Добавить муку, разрыхлитель, масло и щепотку соли. Снова перемешать массу, при необходимости добавить еще немного газировки.

5. Тесто вылить на сковороду и обжарить блинчики с двух сторон.

6. Подавать с руколой, яйцом и помидорами.

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