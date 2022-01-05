Что добавить в блины, чтобы покрасить их в разные цвета: никакой химии и сахара
Такие блины на завтрак поднимут настроение с самого утра, добавят красок в серую обыденность и энергию на целый день. Все потому, что они цветные и очень полезные. И добиться желаемой окраски можно без разнообразных консервантов и искусственных красителей, используя только натуральные ингредиенты.
Рецептами приготовления зеленых, желтых, коричневых и красных блинов поделилось польское издание Women's Health
Зеленые блины
Ингредиенты (порция на одного человека):
яйцо среднего размера – 1 шт
пшеничная мука – 85 г
свежий шпинат – 70 г
газировка – 70 мл
растительное масло – 1 ст.л
молоко – 85 мл
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Шпинат хорошо промыть
2. Положить в отдельную посуду, влить молоко и воду. Взбить ингредиенты до однородности.
3. К зеленой смеси добавить муку, яйцо и щепотку соли, хорошо все перемешать.
4. Добавить масло, еще раз взбить.
5. Оставить тесто на 15 минут.
6. Обжарить блины: выкладывать на сковороду небольшими порциями, готовить с двух сторон.
7. Подавать с сыром фета, курицей и вялеными помидорами или сливочным сыром и лососем.
Желтые блины
Ингредиенты (порция на двоих):
молоко – 125 мл
кукурузная мука – 150 г
газировка – 100 мл
яйца – 1 шт
соль – щепотка
разрыхлитель – 1/3 ч.л
растительное масло – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Муку, разрыхлитель и соль высыпать в миску или блендер, перемешать ингредиенты ложкой.
2. Добавить яйцо, молоко, воду и растительное масло, затем включить блендер и взбить все ингредиенты до однородной консистенции.
3. Вылить массу на сковороду и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
4. Можно подавать с домашними консервами или творогом, с красной фасолью, перцем, кукурузой, хорошо приправленным фаршем и творогом.
Коричневые блины
Ингредиенты (порция на одного человека):
пшеничная мука – 60 г
разрыхлитель – 1/3 ч.л
яйца – 1 шт
темное какао – 1 ст.л
шоколад без сахара – 2 кусочка
молоко – 90 мл
растительное масло – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Насыпать муку, какао и разрыхлитель в миску или блендер.
2. Влить молоко, растительное масло, добавить яйцо. Если вы хотите, чтобы ваши блины имели насыщенный коричневый цвет и более выразительный вкус, вы можете добавить еще два (растопленных) кубика темного шоколада без сахара.
3. Перемешивать все 2 минуты. Тесто для шоколадных блинчиков может быть немного гуще, чем традиционное, поэтому они получатся грубее. Если вы любите тонкие блины, добавьте в смесь немного воды.
4. Вылить на сковороду тесто и жарить с двух сторон.
5. Подавать с фруктами, вареньями и сливочным сыром.
Красные блины
Ингредиенты (порция на одного человека):
свекла – 85 г
пшеничная мука – 35 г
молоко – 50 мл
яйца – 1 шт
разрыхлитель – 1/3 ч.л
масло – 1 ст.л
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Свеклу промыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать мелкими кусочками. Каждый из них завернуть в бумагу для выпечки.
2. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 40 минут.
3. Охлажденную, мягкую и нарезанную (или натертую) свеклу поместить в блендер вместе с яйцом и молоком. Смешать до однородности.
4. Добавить муку, разрыхлитель, масло и щепотку соли. Снова перемешать массу, при необходимости добавить еще немного газировки.
5. Тесто вылить на сковороду и обжарить блинчики с двух сторон.
6. Подавать с руколой, яйцом и помидорами.
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