Что добавить в блины вместо молока, чтобы они не рвались: лайфхак
Блины, которые рвутся, прилипают и горят – проблема многих хозяек. Такое популярное и простое блюдо качественно приготовить под силу далеко не всем. Для того, чтобы ингредиенты не были испорчены, а завтрак вышел идеальной текстуры, можно заменить главный компонент – молоко.
Хозяйки кулинарного блога Шепотом в Fasebook советуют добавить майонез в тесто вместо молока. Тогда блины будут упругими, эластичными и не порвутся.
Блюдо таким способом приготовила _smachnogo_2020. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 4 шт
майонез – 200 г
сахар – 400 г
масло – 50 мл
мука – 400-500 г
молоко – 500 мл
творог – 500 г
ванильный ароматизатор
Способ приготовления:
Яйца взбить с 200 г сахара.
Добавить масло и майонез, хорошо размешать
Добавить половину от всего количества молока, все соединить ложкой.
Засыпать муку, все хорошо перемешать.
Влить остальное молоко, сделать тесто однородным.
Жарить с двух сторон до золотистого цвета.
Начинка: творог, 200 г сахара и ванильный ароматизатор взбить блендером.
Перемазать блины.
Идеи сладких начинок от alina_sukhotska. Опубликовано на странице в Instagram.
Варенье
Лучше выбирать густое. Если варенье жидковатое, можно добавить столовую ложку крахмала или муки и вскипятить.
Начинка из творога
Сыр, распаренный изюм, сахар или мед, сырое яйцо смешать. Такие блины обязательно нужно поджарить.
Шоколадная
В горячем молоке растопить шоколад, добавить масло и сахар, перемешать, положить фрукты.
Банановая
Масло взбить с сахаром, добавить пюре из банана и лимонный сок. Идеально для холодных блинов-трубочек.
Ореховая
Орехи, молоко и муку проварить до загустения, добавьте взбитое с сахаром масло.
Вишневая со сливочным кремом
Сливочный сыр или мягкий сыр разогреть с сахаром, добавить взбитые сливки, перемазать блины и выложить вишни в ряд, завернуть трубочкой
Маковая
Мак залить кипятком, пропустить через мясорубку. Добавить измельченные грецкие орехи, распаренный изюм и сахар.
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