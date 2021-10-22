Что добавить в блины вместо молока, чтобы они не рвались: лайфхак

Блины, которые рвутся, прилипают и горят – проблема многих хозяек. Такое популярное и простое блюдо качественно приготовить под силу далеко не всем. Для того, чтобы ингредиенты не были испорчены, а завтрак вышел идеальной текстуры, можно заменить главный компонент – молоко.

Хозяйки кулинарного блога Шепотом в Fasebook советуют добавить майонез в тесто вместо молока. Тогда блины будут упругими, эластичными и не порвутся.

Блюдо таким способом приготовила _smachnogo_2020. Опубликовано на странице в Instagram.

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Ингредиенты:

яйца – 4 шт

майонез – 200 г

сахар – 400 г

масло – 50 мл

мука – 400-500 г

молоко – 500 мл

творог – 500 г

ванильный ароматизатор

Способ приготовления:

Яйца взбить с 200 г сахара. Добавить масло и майонез, хорошо размешать Добавить половину от всего количества молока, все соединить ложкой. Засыпать муку, все хорошо перемешать. Влить остальное молоко, сделать тесто однородным. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Начинка: творог, 200 г сахара и ванильный ароматизатор взбить блендером. Перемазать блины.

Идеи сладких начинок от alina_sukhotska. Опубликовано на странице в Instagram.

Варенье

Лучше выбирать густое. Если варенье жидковатое, можно добавить столовую ложку крахмала или муки и вскипятить.

Начинка из творога

Сыр, распаренный изюм, сахар или мед, сырое яйцо смешать. Такие блины обязательно нужно поджарить.

Шоколадная

В горячем молоке растопить шоколад, добавить масло и сахар, перемешать, положить фрукты.

Банановая

Масло взбить с сахаром, добавить пюре из банана и лимонный сок. Идеально для холодных блинов-трубочек.

Ореховая

Орехи, молоко и муку проварить до загустения, добавьте взбитое с сахаром масло.

Вишневая со сливочным кремом

Сливочный сыр или мягкий сыр разогреть с сахаром, добавить взбитые сливки, перемазать блины и выложить вишни в ряд, завернуть трубочкой

Маковая

Мак залить кипятком, пропустить через мясорубку. Добавить измельченные грецкие орехи, распаренный изюм и сахар.

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