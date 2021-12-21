Что добавить в буженину, чтобы она была сочной: шеф-повар назвал ингредиенты

Буженина – очень вкусно, пряное мясное блюдо, которое подходит как для праздничного стола, так и для ингредиента, который можно есть каждый день вместо колбасы. Кулинары рекомендую для буженины выбирать телятину, говядину, а также индейку, курятину и свинину.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусной буженины, а также назвал ингредиенты из которых нужно сделать маринада для мяса, чтобы оно было сочным и мягким, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

филе индейки – 1 кг

йогурт – 250 г

чеснок – 1/2 головки

тимьян – 5 веточек

розмарин – 3-5 веточек

лавровые листья – 6 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе индейки помойте и выложите в миску, добавьте 3 лавровых листа.

2. 2-3 зубчика чеснока измельчите и добавьте к мясу, туда же веточку тимьяна и посолите. В эту смесь добавьте йогурт и хорошо смажьте мясо.

3. Миску с мясом накройте пищевой пленкой и поставьте на 2 часа в холодильник, чтоб оно хорошо промариновалось.

4. После – достаньте мясо, лишний йогурт уберите.

5. Мясо переложите в рукав, туда же положите тимьян и чеснок, отправьте в духовку на 1 час при 180 С.

6. После обязательно раскройте рукав и запекайте мясо еще 5-10 минут.

Порежьте мясо тонкими слайсами и полейте образовавшимся соком и можно подавать вкусное блюдо.

К блюду можно добавить любой соус.

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