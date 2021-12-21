Что добавить в буженину, чтобы она была сочной: шеф-повар назвал ингредиенты
Буженина – очень вкусно, пряное мясное блюдо, которое подходит как для праздничного стола, так и для ингредиента, который можно есть каждый день вместо колбасы. Кулинары рекомендую для буженины выбирать телятину, говядину, а также индейку, курятину и свинину.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусной буженины, а также назвал ингредиенты из которых нужно сделать маринада для мяса, чтобы оно было сочным и мягким, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
филе индейки – 1 кг
йогурт – 250 г
чеснок – 1/2 головки
тимьян –
5 веточек
розмарин – 3-5 веточек
лавровые листья – 6 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе индейки помойте и выложите в миску, добавьте 3 лавровых листа.
2. 2-3 зубчика чеснока измельчите и добавьте к мясу, туда же веточку тимьяна и посолите. В эту смесь добавьте йогурт и хорошо смажьте мясо.
3. Миску с мясом накройте пищевой пленкой и поставьте на 2 часа в холодильник, чтоб оно хорошо промариновалось.
4. После – достаньте мясо, лишний йогурт уберите.
5. Мясо переложите в рукав, туда же положите тимьян и чеснок, отправьте в духовку на 1 час при 180 С.
6. После обязательно раскройте рукав и запекайте мясо еще 5-10 минут.
Порежьте мясо тонкими слайсами и полейте образовавшимся соком и можно подавать вкусное блюдо.
К блюду можно добавить любой соус.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: